Вызов Ландсбергису бросили четыре консерватора

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BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 13:09
Пять консерваторов подтвердили, что будут участвовать в выборах председателя партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ).
Gabrielius Landsbergis
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Об этом письменно сообщили нынешний лидер партии Габриэлюс Ландсбергис, члены Cейма Миколас Маяускас, Паулюс Саударгас, Агне Билотайте и Жигимантас Павилёнис.

Президиум партии в понедельник вечером утвердит список кандидатов в председатели СО -ХДЛ.

Отделения СО -ХДЛ, сообщества, фракции также предложили на пост председателя партии более десяти членов партии. Среди них были члены сейма Ирена Дягутене, Андрюс Кубилюс, Моника Навицкене, Мантас Адоменас, Лауринас Кащюнас, Римантас Дагис, Валентинас Стундис, посол Евросоюза в Москве Вигаудас Ушацкас.

Первый тур досрочных выборов председателя СО - ХДЛ будет проходить 11-12 февраля. Если лидер партии не будет избран в первом туре, во второй тур выйдут два кандидата, набравших больше всего голосов. После избрания председателя партии всеобщим голосованием членов партии он будет утверждаться на съезде СО - ХДЛ. Съезд состоится 4 марта.

Провести досрочные выборы председателя партии попросил Г. Ландсбергис, он утверждал, что хочет проверить свой мандат доверия в партии.

BNS
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