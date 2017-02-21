Выступления Ландсбергиса вносят разлад в переговоры с либералами

Лидеры Движения либералов, которые считают себя единственными представителями последовательной оппозиции, удивлены словами лидера Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюса Ландсбергиса о поддержке правительству и намеками о возможной работе в составе правящего большинства. Либералы считают, что это идет вразрез с позицией оппозиции и может привести к краху переговоров о посте лидера оппозиции, пишет Lietuvos žinios.

Ландсбергиса неделю назад повторно выбрали председателем СО-ХДЛ, после чего либералы сказали, что видят повод для начала переговоров о выборе лидера оппозиции.

Однако либералов, которые были настроены весьма решительно, из колеи выбили заявления лидера консерваторов.

"Человек, претендующий на пост лидера оппозиции, обещает поддержать все реформы премьер-министра Саулюса Сквернялиса и не исключает возможности стать партнером правящей коалиции. Как это можно согласовать?" – удивлялся староста фракции либералов Эугениюс Гентвилас.