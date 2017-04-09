Выборы председателя соцдемов: во второй тур вышли Палуцкас и Синкявичюс

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 09:09
Члены Литовской социал-демократической партии впервые выбирали председателя путем прямого голосования. По официальным данным, во второй тур вышли Гинтаутас Палуцкас и Миндаугас Синкявичюс.
Mindaugas Sinkevičius, Gintautas Paluckas
© DELFI montažas

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гинтаутас Палуцкас 4017
Миндаугас Синкявичюс 3654
Андрюс Палёнис 1166
Артурас Скарджюс 608
Мантас Варашка 252

8 апреля завершился первый тур голосования, второй состоится 28-29 апреля.

Всего в партии социал-демократов Литвы 20 388 членов. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее трети членов партии. Поскольку за три дня проголосовали 48% членов партии, выборы считаются состоявшимися.

Однако выборы прошли не без проблем. Избирательная комиссия и Комиссия по этике и процедурам получили жалобы на ход выборов в Молетском районе, где председателем является Хенрикас Ивицкас. В жалобах писали, что во время голосования на местах находились посторонние лица, а столы были завалены трофеями: черепами, клыками, урна стояла у ног председателя, голосовать можно было, только передав бюллетень в руки председателю. Кроме того, с председателем была женщина, которую представили как члена комиссии Агне Марузене, но на самом деле это была другая женщина. Была и вторая жалоба.

Альгирдас Сисас сказал DELFI, что жалобы рассмотрели, но результаты выборов решили засчитать. Однако жалобы были переданы в Комиссию по этике, чтобы она оценила действия Ивицкаса.

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