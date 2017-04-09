Выборы председателя соцдемов: во второй тур вышли Палуцкас и Синкявичюс

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гинтаутас Палуцкас 4017

Миндаугас Синкявичюс 3654

Андрюс Палёнис 1166

Артурас Скарджюс 608

Мантас Варашка 252

8 апреля завершился первый тур голосования, второй состоится 28-29 апреля.

Всего в партии социал-демократов Литвы 20 388 членов. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее трети членов партии. Поскольку за три дня проголосовали 48% членов партии, выборы считаются состоявшимися.

Однако выборы прошли не без проблем. Избирательная комиссия и Комиссия по этике и процедурам получили жалобы на ход выборов в Молетском районе, где председателем является Хенрикас Ивицкас. В жалобах писали, что во время голосования на местах находились посторонние лица, а столы были завалены трофеями: черепами, клыками, урна стояла у ног председателя, голосовать можно было, только передав бюллетень в руки председателю. Кроме того, с председателем была женщина, которую представили как члена комиссии Агне Марузене, но на самом деле это была другая женщина. Была и вторая жалоба.

Альгирдас Сисас сказал DELFI, что жалобы рассмотрели, но результаты выборов решили засчитать. Однако жалобы были переданы в Комиссию по этике, чтобы она оценила действия Ивицкаса.