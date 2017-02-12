Выборы председателя СО-ХДЛ состоялись: Ландсбергис победил в первом туре

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 21:50
В выходные дни члены Союза отечества-Христианских демократов Литвы выбирали председателя партии: на выборах победил нынешний глава партии Габриэлюс Ландсбергис, он будет руководить партией еще 4 года. Он победил в первом туре.
Gabrielius Landsbergis, Austėja Landsbergienė
© DELFI / Orestas Gurevičius

После изменений устава партии Ландсбергис будет выполнять функции председателя в два раза дольше - не два, а четыре года.

"В первую очередь - это оценка достигнутых результатов и пройденного пути. Это очень важно. Как наши избиратели, наша партия оценивает парламентские выборы: прошли ли мы хороший путь за эти два года? Второй момент, это предложенная идея партии: открытое, обновляющееся общество, ищущее способы общения, выходящее в более просторные воды. Такой путь был предложен мною, я намерен его продолжить", - сказал DELFI Ландсбергис.

В числе ближайших работ он упомянул утверждение открытых выборов, чтобы в выборах председателя партии или кандидата в президенты могли участвовать не только члены партии, но и лица без партбилета. Похожая система действует в США.

По словам Ландсбергиса, партия не должна замыкаться на своих членах, чувствовать людей, которые не являются членами СО-ХДЛ.

Всего в выборах могли принимать участие 15 540 членов партии, но приехало около 9000 человек.

Выбирали из 4 кандидатов: Ландсберис, Паулюс Саударгас, Жигимантас Павилёнис и Миколас Маяускас.

После подсчета голосов в 81 отделении, стало ясно, что победил Ландсбергис, собравший 62%.

За Саударгаса проголосовали 19%, за Павилёниса – 12%, за Маяускаса – 7% членов партии. Таковы официальные данные.

За Ландсбергиса свой голос отдали 5539 членов партии, за Саударгаса – 1696, за Павилёниса – 1065, за Маяускаса – 577.

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