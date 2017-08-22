"Выбери Литву": президент призывает эмигрантов возвращаться

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 17:36
Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник в Президентском дворце вместе с проектом Юргиса Диджюлиса ToBe.lt дала старт инициативе "Выбери Литву".
Dalia Grybauskaitė ir Jurgis Didžiulis
© DELFI / Andrius Ufartas

Во время этой акции глава государства будет уделять особое внимание людям, вернувшимся в Литву после эмиграции и строящим свое будущее здесь. Президент встретится с возвращающимися в Литву эмигрантами, посетит коммерческие предприятия, созданные вернувшимися в Литву людьми, инициирует меры по улучшению интеграции вернувшихся и постарается помочь в снятии бюрократических препон для таких людей, сообщило президентское ведомство.

"И по время зарубежных поездок, и в письмах от наших людей мы наблюдаем и даже можем говорить о тенденции, что возвращается все больше и больше (людей). Мы практически обязательно придем к тому времени, когда возвращаться будет больше людей, чем уезжает. Я в этом убеждена. Но нужно помочь. Прежде всего нужно вдохновить на выбор Литвы", - сказала Д. Грибаускайте на мероприятии.

На мероприятии во вторник своим опытом в связи с решением вернуться и строить будущее в Литве делились жители Литвы, которые достигли определенных профессиональных вершин, вернувшиеся из эмиграции на родину литовцы и зарубежные граждане, выбравшие Литву для жизни и работы.

Эмиграция считается одной из самых серьезных проблем Литвы. В первом полугодии отъезд из Литвы декларировал 31 тыс. 731 человек. В прошлом году за такой период официально эмигрировали 21 тыс. 248 человек. За этот период иммигрировали 11 тыс. 962 человека, в прошлом году - 9037 человек.

Только в прошлом году из страны эмигрировало более 50 тыс. граждан, а за весь период независимости Литва потеряла почти четверть своего населения.

BNS
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