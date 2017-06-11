Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины

С 11 июня все граждане Украины, включая проживающих на территории оккупированного Крыма и востока Украины и имеющих биометрический паспорт, могут перемещаться в 26 странах ЕС без виз, включая Великобританию и Ирландию, а также четырех ассоциированных членов Шенгенской зоны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Поездки должны быть кратковременными, с деловыми, туристическими, семейными, культурными, спортивными и иными целями.

С 2010 года Украина последовательно реализовывала так называемый план действий по либерализации визового режима в целях успешного сотрудничества ЕС с правоохранительными и миграционными службами Украины. За этот период Украина выполнила все выдвинутые ей требования в таких сферах, как охрана документов, интегрированное управление границами, борьба с организованной преступностью, управление миграцией, сотрудничество правоохранительных органов и торговля людьми.

В свою очередь ЕС постоянно проводил оценку сделанного Украиной, представлял отчеты и необходимые рекомендации.

18 декабря 2015 года Еврокомиссия представила шестой и последний отчет такого рода. В нем было отмечено, что Украина выполнила все выдвинутые критерии.

Безвизовый режим не предоставляет Украине безусловного права прибытия в страну ЕС. Государство-член ЕС может отказать во въезде гражданину, если он, к примеру, не обладает нужными документами, не может обосновать цель своей поездки или имеет недостаточно средств для своего визита.

Также страны ЕС могут не впустить такого гражданина, который в любой стране по разным причинам считается лицом, представляющим угрозу общественному порядку, сообщает МИД Литвы.

Также безвизовый режим не предоставляет гражданам Украины права на работу, он будет действовать лишь для краткосрочных поездок.

В началом действия безвизового режима также вступает в действие механизм, предусматривающий приостановление действия безвизового режима в случае возникновения серьезных проблем.