Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины

 (165)
ELTA
воскресенье, 11 июня 2017 г. 10:35
В воскресенье вступает в силу безвизовый режим для граждан Украины в странах Шенгенской зоны.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

С 11 июня все граждане Украины, включая проживающих на территории оккупированного Крыма и востока Украины и имеющих биометрический паспорт, могут перемещаться в 26 странах ЕС без виз, включая Великобританию и Ирландию, а также четырех ассоциированных членов Шенгенской зоны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Поездки должны быть кратковременными, с деловыми, туристическими, семейными, культурными, спортивными и иными целями.

С 2010 года Украина последовательно реализовывала так называемый план действий по либерализации визового режима в целях успешного сотрудничества ЕС с правоохранительными и миграционными службами Украины. За этот период Украина выполнила все выдвинутые ей требования в таких сферах, как охрана документов, интегрированное управление границами, борьба с организованной преступностью, управление миграцией, сотрудничество правоохранительных органов и торговля людьми.

В свою очередь ЕС постоянно проводил оценку сделанного Украиной, представлял отчеты и необходимые рекомендации.

18 декабря 2015 года Еврокомиссия представила шестой и последний отчет такого рода. В нем было отмечено, что Украина выполнила все выдвинутые критерии.

Безвизовый режим не предоставляет Украине безусловного права прибытия в страну ЕС. Государство-член ЕС может отказать во въезде гражданину, если он, к примеру, не обладает нужными документами, не может обосновать цель своей поездки или имеет недостаточно средств для своего визита.

Также страны ЕС могут не впустить такого гражданина, который в любой стране по разным причинам считается лицом, представляющим угрозу общественному порядку, сообщает МИД Литвы.

Также безвизовый режим не предоставляет гражданам Украины права на работу, он будет действовать лишь для краткосрочных поездок.

В началом действия безвизового режима также вступает в действие механизм, предусматривающий приостановление действия безвизового режима в случае возникновения серьезных проблем.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины (165)

Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины
В воскресенье вступает в силу безвизовый режим для граждан Украины в странах Шенгенской зоны.

Эксперт по IT-защите: мы все можем стать мишенью (8)

Ulfas Rudebarkas
Вильнюс посетил руководитель отдела кибербезопасности шведского совета Business Sweden по делам бизнеса и инвестициям Ульф Рудебарк. О современных кибер-угрозaх он рассказал в интервью DELFI.

Премьер: в Балтийских странах могут действовать 2 терминала СПГ (61)

Klaipėda LNG terminal
На контролируемом тремя странами Балтии восточном побережье Балтийского моря могут быть два неконкурирующих между собой терминала - в литовской Клайпеде и в Эстонии, где может быть построен небольшой терминал, заявил в пятницу литовский премьера Саулюс Сквeрнялис. По его словам, терминалы вместе с Инчукалнским газовым хранилищем в Латвии могли бы дополнять друг друга.

Премьеры Балтии: страны готовы к приближающимся учениям "Запад" (37)

Премьеры Балтии: страны готовы к приближающимся учениям Запад
Премьеры Балтийских стран заявляют, что их страны готовы к предстоящим осенью в России и Республике Беларусь совместным военным учениям этих государств "Запад", а в свете выделения партнерами по НАТО дополнительных мощностей чувствуют себя в безопасности.

Грибаускайте обещает Украине помочь блокировать инициативы Nord Stream 2 (108)

Dalia Grybauskaitė
В свете подготовки Брюсселя к переговорам с Москвой, литовский президент Даля Грибаускайте обещает помочь Украине в блокировании инициатив по расширению газопровода Nord Stream.
Facebook друзья
Rambler's Top100