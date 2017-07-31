Встреча с Пенсом: Грибаускайте поддержала санкции в отношении РФ

На встрече в Таллине с лидерами других Балтийских государств и вице-президентом США Маком Пенсом руководитель Литвы отметила, что санкции снизят возможность Москвы использовать энергетические ресурсы как средство политического давления, сообщает BNS.

"Я надеюсь, что президент Дональд Трамп поддержит решение ввести санкции в связи с политикой Кремля, который использует энергетическую политику как средство (давления)", - сказала Д. Грибаускайте журналистам.

Она акцентировала, что до того, как Литва начала эксплуатировать терминал сжиженного природного газа она платила за газ приблизительно на 40% больше, поскольку российская компания "Газпром" была единственным поставщиком газа.

Президент США Д. Трамп еще должен подписать поправки, принятые американскими законодателями, целью которых является наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и аннексию украинского Крыма.

"Мы видим, а не только слышим, что США со всей мощью возвращается не только защищать союзников по НАТО", - сказала президент.

В опубликованном в понедельник интервью радиостанции LRT президент утверждала, что на время российско-белорусских военных учений "Запад", которые состоятся в начале осени, США удвоит количество истребителей миссии воздушного патрулирования в Балтийских странах, которые базируются в Литве.

Обычно воздушная миссия НАТО выполняется четырьмя истребителями, дислоцированными в Литве и четырьми - в Эстонии. В начале осени на базе ВВС Литвы Шяуляй американские военные дислоцируют восемь истребителей.

Пенс: США с вами

Сегодня М.Пенс в ходе визита в Эстонию посетил Генеральный штаб Сил обороны, где главнокомандующий эстонской армии представил ему боевую группу Эстонии и НАТО, сообщает rus.delfi.ee

В своей речи М.Пенс отметил, что в Эстонию его лично направил президент Дональд Трамп для того, чтобы выразить благодарность находящимся здесь военнослужащим, защищающим наши общие интересы.

"США — с вами и всегда будут стоять бок о бок со странами Балтии", — подчеркнул Пенс.

Он напомнил, как эстонцы, латыши и литовцы боролись с коммунизмом, Балтийскую цепь, Поющую революцию и то, что США отказывались признавать страны Балтии частью СССР.

По его словам, президент Трамп готов наладить отношения с Россией, но для этого последней следует отказаться от враждебной деятельности, в том числе от дестабилизации Украины.

"США навсегда останутся вашим самым крупным союзником, — сказал Пенс в конце своего визита. — Благослови Господь Эстонию, Латвию, Литву и США".

После этого высокопоставленный гость поехал в аэропорт, чтобы вместе с супругой отправиться в Грузию.