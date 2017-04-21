Возобновила работу комиссия по импичменту Бастису

В пятницу комиссия в обновленном составе утвердила график и повестку дня будущих заседаний.

3 мая планируется заслушать самого Бастиса.

Комиссия также планирует ознакомиться с выводами парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), с рассекреченной и секретной информацией ДГБ.

КНБО констатировал, что парламентарий, член фракции социал-демократов, действовал во вред интересам Литвы.

Комиссия была сформирована в конце марта, но свою работу приостановила в ожидании выводов КНБО.

Сейм поручил КНБО проверить, не представляют ли угрозу для национальной безопасности указанные в материале ДГБ связи Бастиса с называемым представителем "Росатома" Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

Между тем, Бастис утверждает, что расследование не является объективным, оно политически пристрастно, и свою вину категорически отрицает.