Вопрос: кто может занять пост президента после Грибаускайте?

До президентских выборов в Литве осталось меньше двух лет. Эксперты назвали возможных кандидатов на этот пост. По словам экспертов, с которыми говорили журналисты ELTA, есть вероятность, что в 2019 г. этот пост займет другая известная женщина.

Но в любом случае кандидатов в списке будет предостаточно.

Политолог Кястутис Гирнюс сказал, что приближающиеся выборы будут интереснее прошлых.

"На каждый высокий пост есть немало претендентов. Выборы будут интересными, поскольку кандидатов будет много, я думаю, что и все партии выдвинут своих кандидатов, а не как раньше, когда консерваторы поддерживали Далю Грибаускайте", - сказал Гирнюс.

В свою очередь политолог Мажвидас Ястрамскис отметил, что будущий кандидат должен найти середину между статусом непартийного и поддержкой со стороны какой-либо крупной партии.

"В Литве успешный кандидат не должен быть связан с конкретной партией. Однако непартийный кандидат должен иметь организационную поддержку со стороны какой-либо крупной партии, чтобы кто-то провел предвыборную кампанию, агитировал за него в регионах", - сказал 10 июля политолог.

Ястрамскис не исключает, что на пост президента будет претендовать нынешний премьер-министр Саулюс Сквернялис, реальным ему кажется какой-либо кандидат от оппозиционных консерваторов. В среде Движения либералов он пока такого кандидата не видит, но это не значит, что ситуация не может измениться.

"Еще не тот этап, когда мы должны все знать, но понемногу фамилии всплывают: ясно, что готовится Вигаудас Ушацкас, отказавшийся от дипломатической службы. Консерваторы проведут внутри партии прямые выборы, поэтому от политической конъюнктуры будет зависеть, кого поддержат. По слухам, что это может быть Ингрида Шимоните", - сказал Ястрамскис, по словам которого, соцдемы могут выдвинуть еврокомиссара Витяниса Андрюкайтиса и европарламентария Вилию Блинкявичюте.

Политолог Гирнюс считает также, что Ушацкас попытается заручиться поддержкой со стороны консерваторов.

"Ушацкас может снова попытается заручиться поддержкой консерваторов, без нее не будет выдвигать кандидатуру. Я думаю, будут люди, которые будут агитировать за Шимоните - они была бы подходящим кандидатом. Я думаю, и Сквернялис постадается и соцдемы кого-то предложат", - сказал Гирнюс, прибавив, что трудно сказать, поддержит ли кого-либо Грибаускайте.

По его словам, изменения в Трудовом кодексе, закона о конктроле над алкоголем и другие законы могут стать орудием Сквернялиса на пути на пост президента. Однако у Литовского союза крестьян и зеленых еще есть время.

"До начала избирательной кампании еще 1,5 года, можно сказать, что ЛСКЗ правит только полгода. У них есть время все изменить - хоть и немного, - если они войдут в колею, введут дисциплину, начнут работать профессиональнее", - сказал Гирнюс.

В вопросе о будущем коалиции и реформы, касающейся лесничеств и высшего образования мнения экспертов разделились. Ястрамскис не исключает возможность сотрудничества ЛСКЗ и консерваторов.

"Позиция консерваторов интересная, решат ли они предложить ЛСКЗ правительство меньшинства, как упоминал Андрюс Кубилюс, - не знаю, насколько это вероятно. Тогда консерваторы поддержат компромиссные реформы "крестьян", но сохранят определенную оппозицию", - сказал Ястрамскис.

Гирнюс же сказал, что пока не видит возможности реформы правительства с участием консерваторов и сомневается в том, что в правительстве произойдут серьезные перемены.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2019 года. В том же году пройдут муниципальные выборы и выборы в Европарламент.