Во втором туре выборов лидера СДПЛ – Палуцкас и Синкявичюс

В четверг голосование в отделениях СДПЛ пройдёт с 12 до 20 час., в пятницу - с 10 до 19 час., в субботу - с 10 до 14 час.

В первом туре две недели назад участвовало 9732 члена партии, или почти 48%.

Из пяти кандидатов больше всего голосов набрали Г.Палуцкас (41%), М.Синкявичюс (37%), отстав от своего соперника более чем на 300 голосов.

Новый председатель партии приступит к исполнению обязанностей на съезде партии 6 мая.

Нынешний глава СДПЛ экс-премьер Альгирдас Буткявичюс решил не идти на перевыборы, объясняя это провалом партии на парламентских выборах. СДПЛ прошлой осенью на выборах в Сейм получила всего 17 мандатов из 141 и заняла третье место.

СДПЛ впервые проводит прямые выборы лидера партии, так как прежде из избирали на съездах.