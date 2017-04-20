Во втором туре выборов лидера СДПЛ – Палуцкас и Синкявичюс

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BNS
четверг, 20 апреля 2017 г. 10:45
Социал-демократическая партия Литвы в четверг начинает второй тур выборов лидера партии, за который борются вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас и министр экономики Миндаугас Синкявичюс.
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В четверг голосование в отделениях СДПЛ пройдёт с 12 до 20 час., в пятницу - с 10 до 19 час., в субботу - с 10 до 14 час.

В первом туре две недели назад участвовало 9732 члена партии, или почти 48%.

Из пяти кандидатов больше всего голосов набрали Г.Палуцкас (41%), М.Синкявичюс (37%), отстав от своего соперника более чем на 300 голосов.

Новый председатель партии приступит к исполнению обязанностей на съезде партии 6 мая.

Нынешний глава СДПЛ экс-премьер Альгирдас Буткявичюс решил не идти на перевыборы, объясняя это провалом партии на парламентских выборах. СДПЛ прошлой осенью на выборах в Сейм получила всего 17 мандатов из 141 и заняла третье место.

СДПЛ впервые проводит прямые выборы лидера партии, так как прежде из избирали на съездах.

BNS
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