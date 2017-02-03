Внеочередная сессия Сейма Литвы по вопросам защиты детей созывается 14 февраля

"Все предложения мы внесли в повестку дня, 82 члена Сейма подписались за эту сессию, все (вопросы) связаны только с правами детей", - сказал журналистам после заседания правления сейма спикер парламента Викторас Пранцкетис.

Сессия будет проходить один день, информировал глава парламента.

Один из основных вопросов - поправки к Закону об основах защиты прав ребенка, которыми предлагается запретить применять к детям физические наказания. На повестке дня - их рассмотрение и принятие.

Политики расходятся во мнениях, следует ли признать физические наказания насилием, и работа над определениями еще идет в рабочей группе в Министерстве социальной защиты и труда.

Планируется внести инициируемые президентом поправки об обеспечении прав несовершеннолетних путем их опроса, а также принять предложенные президентом проекты, которые узаконили бы дежурных опекунов, установили бы годичный срок на исправление для родителей или лишение родительских прав в случае, если этого исправления не произошло, обязывали бы срочно изъять ребенка из небезопасного окружения, гарантировали бы выплаты и отпуск усыновителям, как в случае рождения ребенка.

Также планируется внести подготовленный Министерством социальной защиты и труда проект Закона об основах прав ребенка. Он включает в себя не только запрет на применение физических наказаний, но и другие вопросы - такие, как опека, право ребенка на безопасное окружение и пр.