Власти - за сокращение времени торговли алкоголем и запрет его рекламы

Кабмин в среду по сути утвердил рассматриваемые в сейме новые ограничения, например, ужесточение условий торговли алкоголем по воскресеньям - предлагается разрешить продажу алкоголя с 10 часов до 15 часов, а в рабочие дни и по субботам - с 10 до 20 часов. Сейчас алкоголь в литовских магазинах можно купить с 8 часов до 22 часов в течение всей недели.

"Это действительно сбалансированный вывод. Достигнут максимальный компромисс между ограничением доступности и уменьшением последствий алкоголизма, а также тем, чтобы не подорвать бизнес и экономику. Этот баланс должен быть. Думаю, что до следующего заседания удастся все согласовать, а если не удастся, то окончательное слово будет за министром здравоохранения, и мы дадим заключение Сейму", - сказал С. Сквернялис журналистам после заседания правительства.

Кабмин поддержал идею с 2018 года полностью запретить рекламу алкоголя, до этого времени бизнес сможет должным образом подготовиться. Однако правительство предлагает парламенту пока не устанавливать специальные требования для магазинов по продаже алкоголя, так как еще планируется взвесить возможность специализированных магазинов.

В Сейм внесены два пакета законов - они предусматривают создание специализированных магазинов по продаже алкоголя, повысить возрастной предел, с которого можно начинать употреблять алкогольные напитки и сократить время их продажи. Предусмотрен и запрет рекламы алкоголя.