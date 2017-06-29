Витис Юрконис: Стена с РФ и Беларусью строится не только из-за "зеленых человечков"

На границе Литвы с Калининградской областью до конца этого года вырастет двухметровый металлический забор.

До 2020 года подобный забор, усиленный дополнительными техническими средствами, планируется возвести на границе Литвы с Беларусью. Забор появится на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе Виштитиса и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана. Стоимость ограждения - 1,3 млн. евро. На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей. Новое ограждение будет построено в местностях, где госграница проходит по суше. Средства на оборудование ограждения выделены из бюджета Литвы.

На вопросы Charter97.org, почему Литва строит ограждение и как это может повлиять на отношения с Москвой и Минском, ответил литовский политолог Витис Юрконис.

- Почему Литва намеревается построить ограждение на границе с Беларусью и Россией?

- Некоторые политики подчеркивают безопасность границ, другие обращают внимание на острую геополитическую ситуацию в регионе. Сам факт, что у наших границ регулярно проводятся маневры «Запад», имеющие наступательный характер, звучат агрессивные заявления со стороны политиков соседних, восточных стран настораживает, однако строительство ограждения связано не только с этим контекстом.

Нужно помнить, что граница Литвы – внешняя граница Европейского Содружества. Укрепление внешней границы ЕС является одним из приоритетов по безопасности единой Европы. Например, в южной части Европы за достаточно короткий период была создана новая служба морского пограничного контроля. Укрепление литовско-белорусской границы – просто необходимо, особенно в свете того, что каждый раз, когда в Литве повышаются акцизы, объемы контрабанды алкоголя и сигарет зашкаливают.

- Какова, по вашему мнению, будет реакция Москвы и Минска?

- Кремль и его партнеры в Минске, наверняка, будут стараться использовать этот вопрос, применяя разнообразные манипуляции. Хотя, если честно, я думаю, что в свете того, что всем странам приходится бороться с огромной волной нелегальной эмиграции, контрабандой – все стороны должны были бы оказаться заинтересованными в укреплении границ.

- Может ли подобное заграждение помешать появлению «зеленых человечков»?

- Литва ведет политику борьбы с теневой экономикой, торговлей людьми, укрепляет контроль над незаконными веществами. Многие мифы стали бы неактуальными, если бы мы лучше понимали внутреннюю политику друг друга.

Утверждать, что заграждение на границе строится исключительно из-за «зеленых человечков», означало бы дуть в дудку пропагандистской машины Кремля.

- Достаточная ли это мера для защиты границы?

- Ограждение - это один из элементов укрепления безопасности, который осуществляется в комплексе с другими мерами. Никто не рассчитывает, что укрепление границы решит все проблемы безопасности. История бронзового солдата в Таллинне в 2007 году продемонстрировала, что существует вопрос не только физической границы.

Кибератаки, информационная война, коррупционные связи, экономический и энергетический шантаж, разнообразные провокации внутри страны – список инструментов возможной агрессии довольно широкий и к вопросу безопасности нужно подходить комплексно, а не только сосредотачиваться на защите границы.