Вильнюсской польско-русской школе им. Лелевеля присвоен статус инженерной гимназии

Вильнюсские политики одобрили окончательно реформу столичной гимназии им. Й.Лелевеля, в которой обучение осуществляется на русском и польском языках, с присвоением ей статуса гимназии с инженерным уклоном.

Во вторник столичный горсовет единогласно завершил длившийся несколько лет процесс реформирования, который даже перекинулся в суды, подвергался резкой критике со стороны школьной общественности, реакции представителей поддерживавшей перестройку Избирательной акции поляков Литвы и даже жалоб от правительства Польши.

Высший административный суд Литвы ещё в конце февраля отменил решение Вильнюсского горсовета от июля 2015 г. о реорганизации школы и её перемещения. Однако ещё до принятия судом решения школу переселили с ул. Антакальнё, 31 в здание по ул. Минтес, где до того действовал филиал учреждения. После инвестирования в него более 2,5 млн евро здание было переделано и приспособлено для нужд гимназии. Прежние помещения школы на Антакальнисе были переданы Антакальнской средней школе.

Ответственный за сферу образования вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что решение суда не отменяет последующих действий муниципалитета, когда после бесед со школьной общественностью было решено привести в порядок и приспособить для нужд гимназии помещений на ул. Минтес. Именно это переселение и позволило, по его утверждению, школе стать инженерной гимназией. Он также добавил, что там планируется построить и спортивный зал.

По словам вице-мэра, в присланном в суд письменном отклике директор школы отметил, что школьная общественность в настоящее время полностью довольна новыми помещениями и другими решениями муниципалитета.