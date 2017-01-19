Вильнюсский суд вручил Горбачеву повестку в суд по делу 13 января

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BNS
четверг, 19 января 2017 г. 12:47
Рассматривающему дело 13 января Вильнюсскому окружному суду (ВОС) удалось вручить повестку бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
© AFP/Scanpix

"Вручена повестка и вручена 28 декабря", - сказала в четверг рассматривающая это дело судья Айнора Корнелия Мацявичене.

По ее словам, повестка в суд М. Горбачеву была направлена обычной почтой на адрес Фонда М. Горбачева. Суд получил сообщение о вручении повестки. В адресованном суду письме имеется подпись М. Горбачева.

Больше никаких документов суд не получил - не сообщается, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания посредством видеоконференции.

В этой повестке указаны все запланированные даты судебных заседаний. Суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса этого свидетеля. В повестке также содержится просьба, чтобы 85-летний М. Горбачев указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного опроса.

Еще одна повестка была отправлена ему по электронной почте, третья повестка - через Министерство юстиции.

ВОС в октябре прошлого года постановил опросить М. Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу опросить бывшего лидера Советского Союза подали сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.

Сам М. Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе. В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.

BNS
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Политика

Вильнюсский суд вручил Горбачеву повестку в суд по делу 13 января (3)

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