Вильнюсский суд не получил ответа Горбачева на приглашение дать показания по делу 13 января

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BNS
вторник, 10 января 2017 г. 12:57
Вильнюсского окружного суд так и не получил ответа бывшего главу ССР Михаила Горбачева на приглашение дать показания по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Michailas Gorbačiovas
© AFP/Scanpix

Суд несколькими способами - обычной повесткой и повесткой, высланной по электронной почте, пытается пригласить свидетеля, однако ответа пока нет.

"Никакого ответа от М. Горбачева, и от его фонда не получено", - сказала во вторник BNS судья Айнора-Корнелия Мацявичене.

В повестке суда говорится, что фамилия М. Горбачева упоминали другие свидетели, участвовавшие в заседаниях, поэтому его просят рассказать, что ему известно об обстоятельствах тех событий.

Прокуроры отмечали, что ранее Россия отказывала в удовлетворении просьбы Литвы опросить М. Горбачева и прочих бывших высокопоставленных руководителей ССР по делу о событиях 13 января.

Бывший глава отряда спецназначения "Альфа", также обвиняемый по делу о событиях 13-ого января, Михаил Головатов в конце августа заявил, будучи в Москве, что кровавые события не могли происходить без ведома М. Горбачева.

Бывший глава Центрального комитета Компартии Литвы, также обвиняемый в деле о событиях 13 января, генерал Альгимантас Науджюнас в августе этого года, в Москве, также заявил, что лично М. Горбачев приказал осуществить спецоперацию в Вильнюсе.

Сам М. Горбачев ранее уже отрицал, что да приказ об открытии стрельбы в Вильнюсе.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13-ти томов.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.

BNS
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