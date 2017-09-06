"Странная ситуация. Позвонила женщина и сказала, что она из "Экспресс-недели", спросила, могу ли я ответить на вопросы о "Пикнике свободы". Спрашиваю - кто звонит? Такое впечатление, что не хочет представляться. Сначала представилась Еленой, потом сказала фамилию - Письменникова. Тогда я согласился говорить, поскольку видел статьи, подписанные автором с такой фамилией. Поговорили о пикнике, высказал свое мнение, но тогда у меня возникли сомнения", - сказал журналист DELFI Олег Ерофеев.

Решив проверить, действительно ли есть такой автор, журналист "Экспресс-недели", О.Ерофеев удивился - в списке контактов такой человек не указан. На своей странице в фейсбуке журналист обратился к знакомым, знаком ли кто-нибудь с Е.Письменниковой?

За раскрытие псевдонима - в суд?

В комментариях к посту О.Ерофеева высказался и редактор "ЭН" Юрий Строганов, который написал, что его изданию давали интервью премьеры, важнейшие политики Литвы и все президенты, среди них и Даля Грибаускайте. И не раз, а два. Правда, его издание также упоминается в отчете об угрозах национальной безопасности Департамента государственной безопасности, как "инструмент информационной войны России".

На догадки по поводу "Елены Письменниковой" и рассуждения о том, что DELFI звонил сам Дмитрий Киселев, он выразил удивление.

"Да вы что тут, с ума сошли, что ли? Псевдоним - это авторское право журналиста. Елена Письменникова - постоянный псевдоним нашего автора (внештатного), текст выходит каждую неделю", - пояснил Ю.Строганов.

Он также добавил: "К слову: за раскрытие псевдонима без разрешения автора грозит ответственность. Не помню какая - административная или уголовная".

Такие угрозы у О.Ерофеева вызвали улыбку, поскольку "лишь идиот поверит в такие сказки". Более того, после того, как поднялся шум, О.Ерофееву вновь позвонила "Елена Письменникова", только на этот раз представилась настоящим именем - Ромуальда Пошевецкая. Это имя хорошо известна в Вильнюсе. Она является членом Вильнюсского самоуправления, помощницей Вальдемара Томашевского и шла на выборы по списку Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

Она работала журналисткой на Первом балтийском канале и, вероятно, до сих пор поддерживает тесные связи с каналом, который в Литве воспринимают как инструмент российской пропаганды. Кроме того, она ответственна за русские школы Вильнюса и противилась перестройке сети школ в Вильнюсе.

"Я ее и спросил, почему она сначала не представилась своим настоящим именем. Не пересекается ли тот факт, что она является членом совета самоуправления, с тем, что она пишет статьи, выполняет журналистскую работу?", - удивлялся О.Ерофеев.

По его словам, Р.Пошевецкая также попросила убрать комментарий в фейсбуке, хотя там даже не шло речи о том, что звонившая "Елена Письменникова" является членом Вильнюсского самоуправления.

"Но если нет криминала, почему она не подписывается своим именем? Представьте себе, сидит политик, представляется именем BBC и собирает журналистскую информацию. Разве сейчас В.Томашевский начнет звонить, представившись Эдвардом Лукасом и будет писать статьи о положении нацменьшинств?", - не скрывал иронии журналист DELFI.

Я и политик, и журналист

Сама Р.Пошевецкая на вопросы DELFI о том, почему она прикрывалась псевдонимом и надлежит ли политикам заниматься журналистской деятельностью, реагировала недружелюбно. "Все журналисты так подписывают, таково мое право. А вы представляетесь псевдонимом? Если работаете в одном издании, можете представиться псевдонимом, поскольку подписали такой договор", - говорила член Вильнюсского самоуправления.

- Вы говорите, что все в порядке, если политик представляется чужой фамилией и пишет статьи?

- Почему я должна оправдываться? Если бы я писала под своим именем, то занималась бы связями с общественностью и таким образом нарушала бы закон. Олегу я позвонила как бывшая коллега, которая знает его много лет. Вопросы задавала лишь потому, что редактор хотел тему и в редакции никого больше не было, кто мог бы позвонить. Меня попросили написать в газету комментарий. Еще будут вопросы?

- Так вы работаете в Вильнюсском самоуправлении или в "ЭН"?

- Нет, в "ЭН" я не работаю, а почему вы меня спрашиваете? Вильнюсское самоуправление - это общественная деятельность, там я тоже не работаю. Я только посещаю заседания, за которые получаю зарплату, но в самоуправлении не работаю.

- Напомните, в каком комитете вы работаете?

- Уже много лет я работаю в том же самом комитете развития самоуправления. Для вас новость, что я посещаю заседания?

- И я задаю вопрос, может ли человек быть и политиком, и журналистом?

- Я и журналист, и политик. Члены совета могут быть строителями, певцами, учителями, у нас много таких. Если бы я публиковала статьи под своим именем, это было бы грубым нарушением. Знаете, если в стране больше нет проблем, то поздравляю вас. Это вы занимаетесь политикой. Я все записываю! Хотите скандала? Получите!

Призыв к стражам этики

Комментируя ситуацию, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс признался, что шокирован.

"Когда политики прикидывают тем, кем не являются, обманывают, то я бы их расценивал как телефонных мошенников. Кроме того, это еще и обман избирателей и читателей. Такие люди обманщики втройне, аферисты. И страшнее то, что, скорее всего, это не первый раз, когда этот политик прикидывается журналистом", - удивлялся Д.Радзявичюс.

По его словам, не может быть никаких сомнений в том, что и согласно нормам этики, и по закону, политическая и журналистская деятельность несовместимы, а поведение Р.Пошевецкой должна оценивать комиссия по служебной этике.

"Ну и что, что она работает по авторскому договору, ведь это лишь для налогов. Можно нанять хоть лидера Северной Кореи. Другой момент в том, что, если редакция об этом знала, то сотрудничала, коллаборируя и создавая псевдожурналистику", - подчеркнул Д.Радзявичюс.

Почувствовал шантаж

Сам О.Ерофеев признался, что его удивило не только поведение Р.Пошевецкой, но и комментарии редактора "ЭН" Ю.Строганова о якобы грозящей административной, и даже уголовной ответственности за раскрытие личности автора.

"Ведь, когда она звонила второй раз, она сама представилась. Такие разговоры об ответственности можно называть моральным шантажом. Ты как будто заложник ситуации, предатель, должен понять, что этот автор им помогает, поскольку не хватает сотрудников, а если раскроешь,то кому-то навредишь.

Ю.Строганов еще спрашивал, не хочу ли я отозвать комментарий - нет, не намерен, поскольку у меня нет упреков к своим словам. Но, когда человек представляется не своим именем, пишет о национальных меньшинствах, работает с нацменьшинствами, то можно сказать, что она меня подставила. Ведь журналисту можешь рассказать больше, когда он беспристрастный, а как можешь быть уверен, что он беспристрастный, если он работает в политике", - рассуждал О.Ерофеев.