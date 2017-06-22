Вильнюс в связи с нарушением воздушного пространства вручил Минску ноту

 (1)
BNS
четверг, 22 июня 2017 г. 17:25
Министерство иностранных дел Литвы в связи с нарушением воздушного пространства в четверг вручило Беларуси ноту, и потребовало дать объяснения по этому инциденту и пресечь путь подобным случаям в будущем.
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Нота вручена временному поверенному по делам Людмиле Татаринович, поскольку посол Беларуси находится в отъезде.

"Министерство иностранных дел Литвы потребовало от Беларуси как можно скорее дать объяснения по данному инциденту и призвало принять все необходимы меры, чтобы в будущем подобные случаи не повторялись", - говорится в пресс-релизе МИД.

Как уже сообщалось, во второй половине дня в среду воздушное пространство Литвы нарушил залетевший со стороны Беларуси гражданский самолёт АН-2.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Вильнюс в связи с нарушением воздушного пространства вручил Минску ноту (1)

Ministry of Foreign Affairs of Lithuania
Министерство иностранных дел Литвы в связи с нарушением воздушного пространства в четверг вручило Беларуси ноту, и потребовало дать объяснения по этому инциденту и пресечь путь подобным случаям в будущем.

Глава Минобороны Литвы ответил Шойгу: мы должны сравнить силы у границ

Raimundas Karoblis
Военная активность в регионе Балтийского моря за последнее время возросла, но ситуация находится под контролем, утверждает глава оборонного ведомства Литвы Раймундас Кароблис.

Премьер Литвы: маневры военных самолетов над Балтикой могут закончиться большой бедой (100)

Премьер Литвы: маневры военных самолетов над Балтикой могут закончиться большой бедой
И натовским, и российским военным нужно сохранять хладнокровие, потому что маневры военных самолетов над Балтийским морем в последние дни могли привести к большим бедам, говорит литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

В Сейме призывают обратиться к Польше, Латвии и Эстонии по поводу БелАЭС (87)

Astravyets Nuclear Power Plant
Группа литовских парламентариев предлагает, чтобы Сейм официально обратился к политикам Польши, Латвии и Эстонии с призывом присоединиться к инициативе блокировать строящуюся в белорусском Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС).

Стратегия: Литва должна производить всю электроэнергию сама и без АЭС (117)

Стратегия: Литва должна производить всю электроэнергию сама и без АЭС
Литва в будущем должна производить всю электроэнергию сама, а большую часть всей потребляемой электроэнергии (80%) она должна получать из возобновляюемых источников энергии.
Facebook друзья
Rambler's Top100