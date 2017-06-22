Вильнюс в связи с нарушением воздушного пространства вручил Минску ноту

Министерство иностранных дел Литвы в связи с нарушением воздушного пространства в четверг вручило Беларуси ноту, и потребовало дать объяснения по этому инциденту и пресечь путь подобным случаям в будущем.
Нота вручена временному поверенному по делам Людмиле Татаринович, поскольку посол Беларуси находится в отъезде.
"Министерство иностранных дел Литвы потребовало от Беларуси как можно скорее дать объяснения по данному инциденту и призвало принять все необходимы меры, чтобы в будущем подобные случаи не повторялись", - говорится в пресс-релизе МИД.
Как уже сообщалось, во второй половине дня в среду воздушное пространство Литвы нарушил залетевший со стороны Беларуси гражданский самолёт АН-2.