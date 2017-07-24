Виктор Успасских вернулся в Партию труда

"В прошлый вторник состоялось заседание совета Кедайняйского отделения (партии), и мы снова приняли (В. Успасских) в партию", - подтвердила BNS глава ПТ, мэр Ширвинтос Живиле Пинскувене.

Связаться с самим В.Успасских BNS не удалось.

В декабре 2015 года В.Успасских вышел из партии, однако в июле этого года написал просьбу в Кедайняйский отдел партии снова принять его в эту политическую организацию.

Просьбу о приеме в партию В.Успасских подал после инициированного частью "трудовиков" заседания совета, в котором участвовал он сам, однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Один из инициаторов заседания, экс-парламентарий Викторас Федоровас сказал BNS, что сейчас в ПТ недостает диалога, не видно перемен к лучшему, а В.Успасских приглашен на заседание, потому что общаться с ним хотят отделения партии.

На встрече с членами ПТ в апреле в Каунасе В.Успасских призвал соратников решиться на перемены в партии и сменить ее руководство.

В.Успасских создал ПТ в октябре 2003 года и до 2013 года с небольшим перерывом был председателем партии. В том году Вильнюсский окружной суд признал его и еще несколько "трудовиков" виновными в ведении "черной бухгалтерии". Тогда политик получил четыре года лишения свободы.

В декабре 2015 года, когда в Апелляционном суде завершалось рассмотрение этого уголовного дела, В.Успасских сообщил, что выходит из ПТ.

Апелляционный суд назначил ему за обманное ведение бухгалтерского учета штраф в размере 6,8 тыс. евро. Такой же наказание оставил и Верховный суд.