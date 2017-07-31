Вице-президент США: купленная Литвой партия газа - не последняя

На совместной пресс-конференции с президентами стран Балтии пресс-конференции правая рука президента США Дональда Трампа сказал, что партия газа, которая поступит в Литву в августе, будет способствовать повышению энергетической безопасности и стабильности в регионе.

"Президент и я были удовлетворены, узнав о решении литовского предприятия купить СПГ у США. Когда в следующем месяце он будет доставлен, это будет выгодно не в плане создания нашего благосостояния, а (газ) также будет способствовать безопасности и стабильности в регионе", - сказал вице-президент США.

"Я убежден, что эта сделка была первой, но не последней", - добавил он.

Во второй половине августа в Клайпеду будет доставлена приобретенная у американской компании Cheniere Marketing International партия СПГ. Договор о грузе газа примерно в 140 тыс. кубометров компания Lietuvos duju tiekimas подписала в июне.

В июле был подписан еще один договор - с компанией по торговле СПГ Natural Gas Fenosa - о поставках газа из США. Эта партия газа похожего объема должна прибыть в Литву в сентябре.

США, которые в феврале прошлого года начали экспортировать СПГ, намерены увеличивать объемы экспорта СПГ.

В прошлом году США экспортировали 5 млрд. кубометров СПГ, сейчас в стране действует один экспортный терминал в Луизиане, строится еще пять терминалов. Их общая регазификационная мощность составит порядка 100 млрд. кубометров. Проекты намечается завершить до 2021 года.

Раньше Литве было невыгодно покупать газ у США, потому что его цена была слишком высока из-за дорогой транспортировки и регазификации.