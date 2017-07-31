Вице-президент США: купленная Литвой партия газа - не последняя

 (12)
BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 17:35
Находящийся в понедельник в Таллине вице-президент США Майк Пенс выразил уверенность, что купленная Литвой у американцев партия сжиженного природного газа (СПГ) со временем станет лишь одной из многих.
© AFP / Scanpix

На совместной пресс-конференции с президентами стран Балтии пресс-конференции правая рука президента США Дональда Трампа сказал, что партия газа, которая поступит в Литву в августе, будет способствовать повышению энергетической безопасности и стабильности в регионе.

"Президент и я были удовлетворены, узнав о решении литовского предприятия купить СПГ у США. Когда в следующем месяце он будет доставлен, это будет выгодно не в плане создания нашего благосостояния, а (газ) также будет способствовать безопасности и стабильности в регионе", - сказал вице-президент США.

"Я убежден, что эта сделка была первой, но не последней", - добавил он.

Во второй половине августа в Клайпеду будет доставлена приобретенная у американской компании Cheniere Marketing International партия СПГ. Договор о грузе газа примерно в 140 тыс. кубометров компания Lietuvos duju tiekimas подписала в июне.

В июле был подписан еще один договор - с компанией по торговле СПГ Natural Gas Fenosa - о поставках газа из США. Эта партия газа похожего объема должна прибыть в Литву в сентябре.

США, которые в феврале прошлого года начали экспортировать СПГ, намерены увеличивать объемы экспорта СПГ.

В прошлом году США экспортировали 5 млрд. кубометров СПГ, сейчас в стране действует один экспортный терминал в Луизиане, строится еще пять терминалов. Их общая регазификационная мощность составит порядка 100 млрд. кубометров. Проекты намечается завершить до 2021 года.

Раньше Литве было невыгодно покупать газ у США, потому что его цена была слишком высока из-за дорогой транспортировки и регазификации.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

МИД Литвы отреагировал на информацию о вероятном нарушении санкций в отношении РФ (3)

Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
МИД Литвы обратился в Генпрокуратуру по поводу появившихся на прошлой неделе в СМИ сообщений о вероятном нарушении литовскими предприятиями режима санкций в отношении России.

Вице-президент США: купленная Литвой партия газа - не последняя (12)

Вице-президент США: купленная Литвой партия газа - не последняя
Находящийся в понедельник в Таллине вице-президент США Майк Пенс выразил уверенность, что купленная Литвой у американцев партия сжиженного природного газа (СПГ) со временем станет лишь одной из многих.

Президент Литвы: опасаясь санкций США для России, Европа связывает себе руки (17)

Президент Литвы: опасаясь санкций США для России, Европа связывает себе руки
Отсутствие единства в позиции Евросоюза (ЕС) по поводу ужесточения США санкций в отношении России не является расколом Сообщества, однако показывает, что ЕС переживает стагнацию и связывает себя руки, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.

Встреча с Пенсом: Грибаускайте поддержала санкции в отношении РФ (55)

Встреча с Пенсом: Грибаускайте поддержала санкции в отношении РФ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник еще раз выразила поддержку новым санкциям САШ в отношении России.

Президент Литвы: во время учений "Запад" США пришлют больше истребителей и военных (124)

Президент Литвы: во время учений Запад США пришлют больше истребителей и военных
Во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России "Запад 2017" США удвоит число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве, объявила президент Даля Грибаускайте.
Facebook друзья