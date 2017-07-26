Вице-министр юстиции Литвы Матуйза подал в отставку

Курировавший систему тюрем вице-министр юстиции Донатас Матуйза в среду подал в отставку. Это в среду подтвердила BNS пресс-атташе министра юстиции Рита Грумадайте.

Грумадайте не указала причину увольнения вице-министра. Связаться с самим Д. Матуйзой в среду не удалось, его телефон отключен.

Он работал на этой должности с января 2017 года, по прошествии неполного месяца после начала работы правительства во главе с Саулюсом Сквернялисом.

Д. Матуйза курировал проведенное Министерством юстиции весной этого года служебное расследование в Департаменте по делам тюрем и Каунасском следственном изоляторе.

Во время этого расследования уволилась возглавлявшая с 2015 года Департамент по делам тюрем Живиле Микенайте. После проверки был уволен глава Каунасского следственного изолятора Эдвардас Квяткаускас.

Представитель Минюста Р. Грумадайте сказала, что Д. Матуйза взял самоотвод во время конкурса на замещение места главы Департамента по делам тюрем.