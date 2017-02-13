Вице-министр: сотрудничество Литвы и РФ возможно только после прекращения агрессии на Украине

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BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 17:25
Сотрудничество Литвы и России возможно только после прекращения агрессии на Украине и решения других актуальных вопросов, говорит вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс, который в понедельник встретился с послом России в Вильнюсе Александром Удальцовым.
Darius Skusevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Литва готова развивать основанные на равноценности и взаимоуважении добрососедские отношения со всеми соседями, включая Россию, однако полноценное двусторонное сотрудничество Литвы и России будет возможно только тогда, когда Россия прекратит агрессию против Украины, будут проведены в жизнь Минские соглашения, решены другие актуальные вопросы", - приведены в пресс-релизе слова вице-министра ИД.

По его словам, Литва сохранит политическую преемственность и впредь будет последовательно поднимать важные вопросы, связанные с возмещением ущерба от оккупации, сотрудничеством в расследовании дел о трагических событиях 13 января в Вильнюсе, об убийстве на КПП Медининкай. Д. Скусявичюс сказал, что контекст литовско-российских отношений - сложный, однако между странами есть вопросы практического сотрудничества, по которым нужно дискутировать и искать решения.

Встречи литовских должностных лиц с высокопоставленными российскими дипломатами, о которых сообщается публично, в последние годы бывают редко.

Литва резко критикует действия России в международном сообществе и обеспокоена ее действиями в регионе Балтийского моря.

BNS
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