Вице-министр: для дальнейшего финансирования ИАЭС нужно продемонстрировать прогресс

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BNS
понедельник, 17 июля 2017 г. 11:31
Чтобы Литва могла заручиться европейской поддержкой закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) и после 2020 года, страна должна продемонстрировать прогресс и развеять впечатление о том, что проект тормозится, убежден вице-министр энергетики Литвы Симонас Шатунас.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Однако он пока не прогнозирует, выделит ли Брюссель достаточно средств на закрытие.

Финансирование закрытия ИАСЭ в Литве считает приоритетом в следующей финансовой перспективе ЕС, поскольку, по словам политиков, без помощи Евросоюза проект реализовать невозможно.

"В целом мы должны доказать, что этот проект европейского уровня, если ранее было впечатление, что работы стоят, есть задержки, мало что происходит, то мы должны сделать, чтобы в Европе этот имиджа было как можно меньше. Но я считаю, что со стороны Еврокомиссии, которая следит за работами, виден прогресс, при этом нам нужно больше рассказывать о нем другим государствам-членам. Эксперты самой комиссии детально знают проект", - сказал BNS С. Шатунас.

С. Шатунас на минувшей неделе, на заседании Комитета ЕК по вопросам программы помощи в снятии с эксплуатации ядерного оборудования, представил ход работ на ИАЭС. По его словам, работы получили положительную оценку, однако о будущей помощи речь не шла.

С. Шатунас надеется, что план закрытия ИАЭС не придется менять: "Я полагаю, что осознание среди членов Еврокомиссии точно есть, что проект общеевропейский, что финансирование для него точно требуется".

В сентябре прошлого года Европейская палата аудита заявила, что проекты закрытия Игналинской АЭС значительно запаздывают, их финансирование неэффективно, поэтому с 2020 года аудиторы предлагают не продолжать спецфинансирование программ. По подсчетам европейских аудиторов, для закрытия ИАЭС потребуется еще 1,56 млрд. евро.

Сейчас программа закрытия ИАЭС финансируется за счет средств ЕС, Международного фонда поддержки и Фонда закрытия ИАЭС, государственного бюджета и прочих источников. За период до 2013 года Литве было выделено 1,37 млрд. евро на закрытие ИАЭС.

В период с 2014-2020 годы ИАЭС освоит в целом 650 млн. евро помощи ЕС, из них около 200 млн. евро - полученные, но не освоенные в 2007-2013 годах средства.

Подсчитано, что начатое в 2004 году закрытие станции, которая первой в мире снимает с эксплуатации считающиеся небезопасными российские реакторы типа РБМК, будет стоит около 2,593 млрд. евро.

BNS
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