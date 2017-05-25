Весть от Грибаускайте Трампу: Литва будет активнее участвовать в борьбе с терроризмом

О такой необходимости постоянно говорит президент США Дональд Трамп, который также находится в Брюсселе.

Литва по возможности планирует более активное участие в борьбе с международным терроризмом, сказала глава Литвы перед встречей глав стран и правительств в Брюсселе. На этой встрече намерены утвердить решение о том, как НАТО будет бороться с "Исламским государством".

"Вероятно, что мы примем решение сегодня, что сам НАТО станет партнером в борьбе с международным терроризмом и ИГИЛ. Ранее все страны участвовали в ней по отдельности. Вне всякого сомнения, Литва также увеличит свой вклад, как и все страны. Мы и сейчас участвуем, как вы знаете, как в Афганистане, так в Ираке и Мали и вне всякого сомнения по мере возможности увеличим наш вклад", – сказала Грибаускайте.

Трамп неоднократно призывал членов НАТО и саму организацию участвовать в борьбе с терроризмом и критиковал Альянс за то, что он не готов к такой борьбе. Жесткое заявление Трампа разозлило крупные страны Европы, поэтому некоторые страны НАТО против укрепления роли этой организации в Ираке, не желая втягиваться в кровавый конфликт.

"Новый президент - яркая личность, но мы должны смотреть на то, что нас волнует и каковы конкретные результаты. Поскольку в данной ситуации нас интересует не столь риторика и риторические прения, сколь конкретные результаты. А результаты таковы, что уже сейчас по инициативе нового президента на 30-40% увеличивается пакет финансирования мер для сдерживания в Европе. Мы оцениваем это положительно", – сказала президент Литвы.

Грибаускайте надеется, что на встрече, в которой впервые принимает участие Трамп, утвердят оговоренные прежде решения и "разметят вехи дальнейшего движения вперед".

"Ожидания большие, мы увидим три новых лица – президента США, премьер-министра Великобритании и президента Франции, а это означает ожидания и определенную веру в то, что сотрудничество в рамках НАТО должно возобновиться. Мы видим новых мировых лидеров в нашей организации, и вызовы новые – это и международный терроризм, да и в нашем регионе укрепляют меры сдерживания", – сказала Грибаускайте.