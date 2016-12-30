Важнейшим событием года президент Литвы называет выборы в Сейм

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BNS
пятница, 30 декабря 2016 г. 09:10
Давая оценку уходящему 2016 году, президент Литвы Даля Грибаускайте важнейшим событием для внутренней политики страны назвала прошедшие в октябре парламентские выборы.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Наверное, во внутренней жизни из того, что нам больше всего запомнилось - хорошо это или плохо, время покажет - были наши внутренние выборы, которые привели новые политические силы, новые политические лица. И это, вне всякого сомнения, огромная возможность для Литвы обновить свою политику, весь свой политический пейзаж", - отметила в интервью, транслировавшемся в пятницу на радиостанции LRT radijas глава государства.

В числе важнейших событий она также выделила спортивные достижения, борьбу с коррупцией.

"Из того, что, возможно, интереснее всего людям и что мы все наблюдали - это, пожалуй, олимпийские и паралимпийские соревнования, что нам всем очень запомнилось - это золото паралимпийцев, это наверное, запечатлелось глубже всего. Разумеется, было и много скандалов, и различных криминальных дел, и борьба с коррупцией. У нас есть чем гордиться, ибо мы смогли и отважились приступить к расследованию очень плохих явлений: это и скандал с усадьбой Виюнелё, и различные "золотые" ложки, и политическая коррупция (...). Государство действительно очищалось, государство менялось, а апогеем, пожалуй, были эти выборы", - отметила Д.Грибаускайте.

BNS
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