Варшава: обнародованные высказывания Сикорского и главы Orlen не отражают политику Польши

Записанные тайно высказывания бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и тогдашнего главы нефтяной компании (НК) Orlen Яцека Кравеца об инвестициях в Мажейкский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не отражают позицию нынешнего правительства Польши, заявила в среду Варшава.

"Обнародованные записи бесед бывшего главы МИД Р. Сикорского и бывшего главы PKN Orlen Я. Кравеца не отражают позицию нынешних властей Польши по отношению к Литве", - сказал государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Его комментарий распространило посольство Польши в Вильнюсе.

Сотрудник президентского ведомства Польши также сообщил, что в конце августа приедет в Вильнюс.

"На годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа в Вильнюс я еду как представитель президента Республики Польша. По этому случаю состоятся и политические консультации в канцелярии президента Литовской Республики", - сказал К. Щерский.

Обнародованный в понедельник порталом tvp.info фрагмент сделанной тайно записи разговора раскрывает, что Польша в 2010 году перед смоленской катастрофой (авиакатастрофа самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и многие другие высокопоставленные должностные лица Польши - ред.) серьезно рассматривала возможность продажи России контролируемого НК Orlen НПЗ Orlen Lietuva, а впоследствии, когда обсуждалось вероятное закрытие НПЗ, Р. Сикорский призывал Я. Кравеца "повоспитывать литовцев".

"Хочу повоспитывать литовцев, чтобы не думали, что ср*ть на Польшу без последствий нельзя", - сказал Р. Сикорский.

Разговоры Р. Сикорского, по всей видимости, тайно записывались во время частных встреч в варшавских ресторанах в 2013 и 2014 годах.