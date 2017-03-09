Валентукявичюс намерен сам уволиться с должности председателя ГКСЭ

BNS
четверг, 9 марта 2017 г. 16:12
Председатель Главной комиссии по служебной этике Литвы (ГКСЭ) Ромас Валентукявичюс говорит, что в пятницу сам уволится с этой должности.
Romas Valentukevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы вчера с председателем сейма обсудили все вопросы. Наши позиции совпали. Председатель дал мне достаточно времени, чтобы еще подумать. Я сам предложил завтрашнюю дату. Заявление будет завтра", - сказал Р. Валентукявичюс BNS в четверг.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис в четверг утром сообщил, что партнеры по правящей коалиции - Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) единодушно поддерживают увольнение Р. Валянтукявичюса с должности председателя ГКСЭ.

Вопрос об увольнении председателя ГКСЭ намечается рассмотреть на следующей неделе.

Спикер В. Пранцкетис в январе призвал Р. Валентукявичюса покинуть пост, когда он принял единоличное и не согласованное с другими членами комиссии решение о том, что депутату Грете Кильдишене не нужно было декларировать, что она ездит на автомобиле, арендованном у Agrokoncernas. Это решение Р. Валянтукявичюса критиковали и другие члены ГКСЭ.

ГКСЭ осуществляет надзор за тем, как проводятся в жизнь Закон о согласовании общественных и частных интересов на государственной службе, Закон о лоббистской деятельности, рассматривает сообщения, жалобы и просьбы относительно вероятного конфликта интересов работающих на госслужбе лиц, следит за распространяемой СМИ информацией о поведении государственных политиков и, если имеются обоснованные данные о том, что политик допустил нарушение, передает эту информацию для изучения соответствующим субъектам контроля за поведением государственных политиков и т. п.

В адрес Р. Валентукявичюса и раньше звучали претензии по поводу политизации ведомства. Глава государства Даля Грибаускайте в минувшем июне во время годового доклада в парламенте сказала, что очищение от коррупции шло бы быстрее, если бы, например, "ГКСЭ стояла на страже морали политической системы, а не обеляла запятнавших себя".

Главу ГКСЭ критиковали за то, что не было замечено нарушений и не было начато расследование в связи с так называемым скандалом вокруг дорогих апартаментов в Друскининкай, за исходившее от комиссии предложение узаконить денежные подарки медикам.

BNS
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