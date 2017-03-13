Валенса: Литва и Польша обречены на сотрудничество

"Нам суждено сотрудничать - Бог так все создал, что мы являемся соседями и обречены на сотрудничество. И давайте сделаем так, чтобы это сотрудничество было заметным", - заявил Л. Валенса BNS в пятницу, когда участвовал в проходившем в Каунасе Форуме Балтийского и Черного морей.

Л. Валенса, который в 2011 году отказался принимать присужденную ему одну из наиболее почетных наград Литвы по причине положения польского нацменьшинства, выразил пожелание того, чтобы страны забыли старые обиды, а говоря об отношениях, напомнил старую поговорку: "Когда двое дерутся, третий радуется".

"Мы слишком много спорим между собой и этот третий уже не раз этим воспользовался. Хватит этой старой политики, давайте не дадим зарабатывать этим третьим на том, чтобы мы между собой вздорили", – отметил бывший руководитель Польши.

По его словам, для улучшения отношений Литвы и Польши требуется время.

"Это быстро, мгновенно не изменится. Эти процессы происходят постепенно, нужно сотрудничать, торговать, развивать бизнес, и тогда постепенно эти вещи могут отрегулироваться. Я уже отмечал, что как бы там ни было, до Вильнюса ближе, чем до Вашингтона", - сказал Л. Валенса.

Л. Валенса - бывший профсоюзный активист, в 1980 году он создал общественное движение "Солидарность", в 1983 году стал лауреатом Нобелевской премии мира, с 1990 по 1995 годы занимал должность президента Польши.