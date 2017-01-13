В закон о выплатах в "Содру" в срочном порядке намерены внести поправки

Принятый в прошлом году и вступивший с января в силу закон, предусматривающий для некоторых жителей более крупные выплаты в СОДРУ, будет изменен в срочном порядке. После публикации DELFI об этом официально проинформировало Министерство труда и социальной защиты. А лидер правящих уже регистрировал соответствующие поправки.

Министерство труда и социальной защиты сообщает, что в срочном порядке подготовлен проект закона о государственном социальном страховании, в котором предлагается отказаться от части принятых в июне парламентом прошлого созыва нововведений, которые вступили в силу 1 января 2017 года. Вице-министр Эгле Радишаускене описала будущие актуальные для заключивших авторский или лицензионный договор лиц изменения так:

"В проекте нового закона будет предложено установить подсчет выплаты государственного социального страхования с 50% доходов, полученных по авторскому договору, от спортивной и исполнительской деятельности. Однако по полученным по авторскому договору доходам, которые получены от того же работодателя (страховщика), с которым составлен трудовой договор, подсчет выплаты социального страхования начинался бы от 100% доходов. Эти установки применялись бы к полученным с 1 января 2017 года доходам. Так что по сути идет возврат к существовавшему до 1 января 2017 года правовому регулированию. Также предлагается установить, что выплаты социального страхования не считались бы с выплачиваемой авторам и субъектам смежного права платы за использование произведений и объектов смежных прав согласно предоставленной лицензии об использовании произведения или объектов смежных прав. Проект поправок на следующей неделе намерены предоставить члены Сейма. Однако этот закон еще планируется совершенствовать, поскольку необходимо учитывать и то, что не выплачивая или выплачивая очень небольшие суммы выплат социального страхования, авторы получают минимальные пенсии или вообще не будут иметь даже минимального стажа".

Иными словами, предлагают вернуть порядок, по которому выплаты в "Содру" работающим по авторскому договору будут считать с половины полученной суммы, а не со всей.

Также предлагают отказаться от применения выплат с доходов за лицензионный договор. Проект соответствующего проекта поправок к закону в пятницу в Сейме регистрировал лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис.

Министерство напоминает, что в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года законом, выплаты в фонд социального страхования с доходов получаемых по авторскому договору от лиц получающих доходы от спортивной и исполнительской деятельности берутся со всей подсчитанной суммы зарплаты по составленному договору. Также предусмотрено, что выплаты в фонд социального страхования не взимаются с платы авторам коллективного способа администрирования и субъектам смежных прав за использование произведения и объектов смежных прав согласно предоставленной лицензии на использование произведения и объектов смежного права.

Т.е., если договор составляется с ассоциацией LATGA - выплаты в фонд социального страхования не считаются.

DELFI напоминает, что с 2017 года выплаты выросли для тех, кто работает по бизнес-разрешениям, ведет индивидуальную деятельность по свидетельству, для владельцев индивидуальных предприятий, членов правления, спортсменов и исполнителей в случае отсутствия трудовых отношений, осуществляющих индивидуальную сельскохозяйственную деятельность.