В Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса

В пятницу в центре Литовской столицы и в Старом городе Вильнюса начинается одно из крупнейших весенних мероприятий -традиционная ярмарка Казюкаса.
Это самая большая ярмарка изделий народных промыслов, ремесленников. Для участия в ней в этом году зарегистрировалось около 2 тысяч торговцев.
На эту ярмарку приезжают народные мастера и продавцы не только из разных мест Литвы, но и из соседних стран.
Происхождение ярмарки Казюкаса связано с процессиями в честь святого королевича Казимира, проводившихся с 1604 года. В 1827 вильнюсские купцы получили привилей на проведение трехдневной ярмарки Казюкаса.