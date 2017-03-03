В Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса

BNS
пятница, 3 марта 2017 г. 11:53
В пятницу в центре Литовской столицы и в Старом городе Вильнюса начинается одно из крупнейших весенних мероприятий -традиционная ярмарка Казюкаса.
© DELFI / Karolina Pansevič

Это самая большая ярмарка изделий народных промыслов, ремесленников. Для участия в ней в этом году зарегистрировалось около 2 тысяч торговцев.

На эту ярмарку приезжают народные мастера и продавцы не только из разных мест Литвы, но и из соседних стран.

Происхождение ярмарки Казюкаса связано с процессиями в честь святого королевича Казимира, проводившихся с 1604 года. В 1827 вильнюсские купцы получили привилей на проведение трехдневной ярмарки Казюкаса.

BNS
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В Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса

В Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса
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