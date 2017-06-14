В Вильнюс прибыл командующий ВВС Великобритании

В среду и четверг Литву с рабочим визитом посетит командующий Военно-воздушными силами главный маршал авиации сэр Стюарт Пич с сопровождающей его делегацией.

Как сообщило Минобороны Литвы, гость встретится с министром обороны Раймундасом Кароблисом, политическим директором министерства иностранных дел Видмантасом Пурлисом и командующим Литовской армией генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом, с которыми обсудит ситуацию с обороной в регионе, реализацию мер НАТО по отражению, вопросы борьбы с терроризмом и военного сотрудничества.

Представители Сводного штаба Литовской армии представят сэру С.Пичу планы по развитию армии, продемонстрируют готовность к самостоятельной и коллективной обороне страны, а представители Департамента стратегической коммуникации - анализ информационных угроз.

Сотрудничество Литвы и Объединённого Королевства началось в октябре 1994-го, после того как оборонные ведомства обеих стран в Вильнюсе подписали меморандум о взаимопонимании.

Великобритания в значительной степени способствовала развитию системы военного обучения в Литве, в обучении и подготовки военнослужащих и гражданских специалистов. Эта страна была основным партнёром Литвы в планировании и осуществлении реформы управления обороной, в консультации по приобретению и управлению ресурсами, в формировании бюджета и менеджменте, а также по вопросам реформы сил резерва, сообщает Минобороны.