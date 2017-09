Встреча за закрытыми дверьми продолжалась более трех часов. Дипломаты не участвовали во встрече, журналистам заранее о ней не сообщалось. Я. Качинский формально не занимает никакой должности в польском правительстве, но большинство обозревателей называют его наиболее влиятельным польским политиком. Это вторая встреча С. Сквярнялиса с Я. Качиньским за год. Первая состоялась, когда С. Сквярнялис еще не был премьером, между первым и вторым турами парламентских выборов в Литве в октябре прошлого года. Во вторник С. Сквярнялис встретится с премьером Польши Беатой Шидло, затем примет участие в четырехсторонней встрече премьером Литвы, Латвии и Эстонии. Энергетика и национальные меньшинства С. Сквярнялис накануне визита заявил, что Литва и Польша постепенно выходят на новый этап лучших отношений. На встречах в Варшаве планируется обсудить двухсторонние отношения, вопросы энергетики, транспортные проекты, сотрудничество в оборонной сфере. Важный перелом в двусторонних отношениях произошел в июне, когда договор о тарифах грузоперевозок по железной дороге подписали Литовские железные дороги и польская компания Orlen, контролирующая НПЗ в Мажейкяй. Таким образом, был положен конец продолжавшемуся несколько лет спору о польских инвестициях в Литве. Для Литвы также важна поддержка Польши в достижении синхронизации электросетей с Западной Европой и давление на Белоруссию в связи со строительством Белорусской АЭС в Островце. Дипломаты считают, что на встречах будут подниматься и вопросы о положении национальных меньшинств. Польские должностные лица призывают литовские власти позаботиться о сохранении польских школ и узаконить оригинальное написание фамилий по правилам польского языка в документах. Литовские должностные лица, в свою очередь, призывают польские власти, уделять большее внимание положению в сфере образования литовского нацменьшинства в Сейнах и Пунске, а также критикуют проходящее в Польше обсуждение возможности использования в паспортах изображения вильнюсских Святых ворот (Острая брама, Ворота Зари). На встречах могут обсуждаться и разногласия Варшавы с Брюсселем. Правящая партия Ярослава Качиньского намного резче критикует действия официальных лиц Германии и Брюсселя и отказывается принимать беженцев в соответствии с программой ЕС. За это Польше грозят санкции. Литва в большей степени подчеркивает важность солидарности ЕС и наладила исключительно тесные отношения с Германией, а в спорах Еврокомиссии и Польши старается сохранять нейтралитет.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.