Встреча за закрытыми дверьми продолжалась более трех часов. Дипломаты не участвовали во встрече, журналистам заранее о ней не сообщалось.
Я. Качинский формально не занимает никакой должности в польском правительстве, но большинство обозревателей называют его наиболее влиятельным польским политиком.
Это вторая встреча С. Сквярнялиса с Я. Качиньским за год. Первая состоялась, когда С. Сквярнялис еще не был премьером, между первым и вторым турами парламентских выборов в Литве в октябре прошлого года.
Во вторник С. Сквярнялис встретится с премьером Польши Беатой Шидло, затем примет участие в четырехсторонней встрече премьером Литвы, Латвии и Эстонии.
Энергетика и национальные меньшинства
С. Сквярнялис накануне визита заявил, что Литва и Польша постепенно выходят на новый этап лучших отношений. На встречах в Варшаве планируется обсудить двухсторонние отношения, вопросы энергетики, транспортные проекты, сотрудничество в оборонной сфере.
Важный перелом в двусторонних отношениях произошел в июне, когда договор о тарифах грузоперевозок по железной дороге подписали Литовские железные дороги и польская компания Orlen, контролирующая НПЗ в Мажейкяй. Таким образом, был положен конец продолжавшемуся несколько лет спору о польских инвестициях в Литве.
Для Литвы также важна поддержка Польши в достижении синхронизации электросетей с Западной Европой и давление на Белоруссию в связи со строительством Белорусской АЭС в Островце.
Дипломаты считают, что на встречах будут подниматься и вопросы о положении национальных меньшинств.
Польские должностные лица призывают литовские власти позаботиться о сохранении польских школ и узаконить оригинальное написание фамилий по правилам польского языка в документах.
Литовские должностные лица, в свою очередь, призывают польские власти, уделять большее внимание положению в сфере образования литовского нацменьшинства в Сейнах и Пунске, а также критикуют проходящее в Польше обсуждение возможности использования в паспортах изображения вильнюсских Святых ворот (Острая брама, Ворота Зари).
На встречах могут обсуждаться и разногласия Варшавы с Брюсселем. Правящая партия Ярослава Качиньского намного резче критикует действия официальных лиц Германии и Брюсселя и отказывается принимать беженцев в соответствии с программой ЕС. За это Польше грозят санкции. Литва в большей степени подчеркивает важность солидарности ЕС и наладила исключительно тесные отношения с Германией, а в спорах Еврокомиссии и Польши старается сохранять нейтралитет.
Глава центра НАТО: военными учениями "Запад 2017" Россия хочет нас запугать (3)
Военными учениями "Запад 2017" Россия хочет запугать...
Семья депутата Скарджюса владеет прибыльным бизнесом в Беларуси (7)
Семья члена литовского парламента, социал-демократа и...
Джонсон: Британия будет обеспечивать безопасность Балтии и после Brexit (6)
Великобритания продолжит выполнять свои...
В Варшаве состоялась трехчасавая встреча Сквернялиса и Качиньского (2)
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в...
Премьер Литвы: стратегические госпредприятия приватизировать не будут (42)
Стратегические предприятия, находящиеся в...
TOP новостей
Шиленас: минимальную зарплату повышать не надо, она и так большая (5)
Перед началом новой сессии Сейма и политического...
Перезагрузка: какие новшества ждут школы национальных меньшинств? (1)
Начался новый учебный год, который принесет учащимся...
У водителей нет выбора – растут страховые взносы (27)
В последнее время водители жалуются на возросшие...
Семья депутата Скарджюса владеет прибыльным бизнесом в Беларуси (7)
Семья члена литовского парламента, социал-демократа и...