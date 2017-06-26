В связи с состоянием горы Гедминаса будет объявлена экстремальная ситуация

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 12:59
Правительство Литвы намерено объявить экстремальную ситуацию в связи с состоянием горы Гядиминfcf в Вильнюсе, это облегчит поиск средств на работы по спасению горы, сообщил в понедельник литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Видимо, мы будем вынуждены объявить и экстремальную ситуацию только для того, чтобы найти дополнительные источники финансирования", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве.

По его словам, из-за сползания откосов угроза для горы огромная, поэтому намечается выработать комплексную стратегию.

Как уже сообщал DELFI, на юго-восточном склоне горы формируются очаги, в которых при неблагоприятных погодных условиях могут формироваться оползни.

Из-за этого может треснуть или даже рухнуть фрагмент верхнего замка, где образовались трещины шириной в сантиметр. Это несчастье пытаются предотвратить, работы планируют начать в этом году.

"Мне грустно констатировать, но видно этот символ государства отражает многие процессы в нашей стране – внешне, вроде бы все неплохо, но внутри - огромные проблемы. То, что происходит с горой - серьезно. Вы видели само здание, в котором месяц назад появились сантиметровые щели", - сказал 20 июня журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис после посещения горы Гедиминаса.

Эксперты Польского геологического института в течение двух недель будут проводить геофизические исследования, сканировать гору и представят свои рекомендации.

"Мы обещали представить рекомендации через две недели. Это работы до осени и зимы", - сказал директор ПГИ Славомир Мазурек.

По первичной оценке, ситуация на юго-восточном склоне опаснее, чем на северо-западном, где произошел оползень.

"Вы можете увидеть щель в стене замка, представьте, что случится, но давайте подождем две недели", - сказал он.

BNS
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В связи с состоянием горы Гедминаса будет объявлена экстремальная ситуация (42)

В связи с состоянием горы Гедминаса будет объявлена экстремальная ситуация
Правительство Литвы намерено объявить экстремальную ситуацию в связи с состоянием горы Гядиминfcf в Вильнюсе, это облегчит поиск средств на работы по спасению горы, сообщил в понедельник литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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