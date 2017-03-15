В среду цена на электроэнергию в Литве упала до рекордно низких величин

"Для потребителя электроэнергии, который может регулировать производственный цикл соответственно ценам на рынке, такая ситуация - это исключительная возможность снизить затраты на электроэнергию", - сказал для пресс-релиза глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Компания Litgrid, сообщила, что в период с 1 часа до 5 часов один мегаватт-час стоил 4,09 евро - это самая низкая среднечасовая цена за всю историю биржи в Литве. Среднесуточная цена составляет 23,9 евро за мегаватт-час - такая цена более характерна для выходных. Такая же цена установилась и в других странах Балтии, а также в Финляндии и Швеции.

Низкая цена в зоне торговле Литвы обусловлена снижением потребления электричества, ростом объемов производства на ветроэлектростанциях Литвы, на гидроэлектростанциях Латвии и более дешевым предложением электроэнергии в Швеции.