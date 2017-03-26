В социальной сети Twitter - шесть профилей президента Грибаускайте

По словам советника президента Людаса Закарявичюса, такие профили стремятся уничтожить, однако с появлением в социальных сетях возможности подтвердить аутентичность профиля, люди могут легко различить, что является настоящим.

У спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса один профиль и, хотя он не подтвержден специальным значком, похоже, что это настоящая страница, которую администрирует его команда или он сам.

У главы правительства Саулюса Сквернялиса в Twitter нет профиля, однако премьер активно общается в социальной сети Facebook.

В то же время у президента Д.Грибаускайте целых шесть профилей в Twitter. Один из них (@Grybauskaite_LT) отмечен специальным знаком, который означает, что это проверенный и настоящий профиль. На этой странице публикуются записи, не отстающие от актуальных событий, фотографии с мероприятий и встреч, в которых принимает участие глава государства.

По словам советника президента Л.Закарявичюса, о ненастоящих профилях, созданных от имени президента, стараются сообщить администраторам соцсетей, ликвидировать их. Однако с появлением возможности отметить официальный профиль специальным значком, пользователи соцсетей могут без труда отличить, который профиль является настоящим.

"Увидев аутентичность профиля по подтверждающей это специальной отметке, люди могут не сомневаться, что это настоящий профиль главы государства", - говорит он.

К примеру, у главы США Дональда Трасмпа "есть" около 30 профилей в Twitter, лишь два из них помчены как настоящие и они активны. Другие, поддельные, к примеру, @realDonaldTranp, @realDnaldTrummp не активные.