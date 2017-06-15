В Сейме Литвы потерпела крах попытка узаконить партнерство

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BNS
четверг, 15 июня 2017 г. 14:45
Попытка узаконить в Гражданском кодексе Литвы партнёрство как мужчины и женщины, так и гомосексуалистов в парламенте страны провалилась на первой стадии.
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© Shutterstock

Сейм в четверг не одобрил представленные поправки к закону. "За" проголосовали только 29 парламентариев, "против" - 59, 20 воздержались. Проект даже не был возвращён на доработку, как это часто бывает, его просто полностью отмели.

В поправках предлагалось, чтобы партнерством считалось совместное проживание и создание семейных отношений без регистрации брака, которое основывается на постоянной эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, совместном воспитании детей или подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности.

Согласно проекту, партнерские отношения регистрировал бы нотариус.

Инициаторы проекта утверждали, что эти поправки нужны, чтобы узаконить существующую социальную реальность, ведь многие пары живут вместе, не заключая брак - каждый третий ребенок в Литве рождается вне брака.

"Признание статуса этих пар направило бы четкий сигнал о том, что в Литве мы не сортируем семьи и не разделяем их на правильные и неправильные, что мы современное западное государство, в котором ценится честь каждой личности, уважаются права человека, соблюдаются законные ожидания граждан", - заявила в четверг одна из авторов проекта либерал Виктория Чмилите-Ниельсен.

Она акцентировала, что узаконивание партнерства не представляет угрозы институту брака, заключившим брак парам.

Критиковавший проект консерватор Лауринас Кащюнас отметил, что если узаконить гражданские партнерские отношения, то это будет началом процесса своеобразного изменения брака.

Ранее в Сейме были зарегистрированы несколько проектов, которые бы узаконили как разнополое, так и однополое партнерство, однако все они не достигли стадии принятия.

Сейм также начал рассматривать предложение группы парламентариев исключить из Гражданского кодекса возможность партнерства.

BNS
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