В Сейме Литвы не регистрируют межпарламентскую группу по связям с Беларусью

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ru.DELFI.lt
среда, 21 июня 2017 г. 11:28
Представитель партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярослав Наркевич возмущён тем, что в парламенте страны не позволили зарегистрировать межпарламентскую группу по связям с Беларусью.
Jaroslav Narkevič
© DELFI / Karolina Pansevič

"Ещё в ноябре была учреждена межпарламентская группа добрососедских связей с Белоруссией. В группу записались 18 членов Сейма, избраны её руководители. Однако до сего времени группу в Сейме не регистрируют, хотя в соответствии со Статутом Сейма это должно было быть сделано после первого заседания, когда были выбраны председатель группы и его заместители", - заявил во вторник на пленарном заседании парламента Наркевич.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис, в свою очередь, отрезал, что группу не регистрируют, поскольку это, дескать, рекомендовал парламентский Комитет иностранных дел.

Консерватор Лауринас Кащюнас предложил инициаторам дружбы с Белоруссией примкнуть к уже действующей в Сейме группе поддержки белорусской оппозиции.

"В Белоруссии нет свободно избранного демократического парламента, поэтому создавать группы дружбы с фасадными институтами авторитарного режима не к лицу членам демократического парламента. Насколько мне известно, Комитет иностранных дел отклонил учреждение этой группы и очень хорошо сделал, так как в Сейме имеется группа "За демократическую Белоруссию", и я предложил бы членам этой группы просто присоединиться к деятельности нашей группы", - сказал Л.Кащюнас.

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