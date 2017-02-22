В правительстве Литвы прошла необъявленная встреча премьера и лидера консерваторов

Пресс-секретари участников встречи ее подробно не комментируют. Кроме того, ни одна из сторон не раскрыла, по чьей инициативе она состоялась.

"Я не знаю, кто был инициатором, я об этом не спросил, но хочу сказать, что это не редкость, это постоянное, нормальное, конструктивное сотрудничество как с партнерами по коалиции, так и с представителями оппозиции", - сказал BNS о встрече С. Сквернялиса и Г. Ландсбергиса пресс-секретарь премьера Томас Бяржинскас.

Замеченный журналистами BNS в правительстве Г. Ландсбергис сказал, что точно не помнит, кто из политиков инициировал встречу, а также подтвердил, что это был "приватный" разговор, не согласованный с остальным руководством партии. Лидер консерваторов объяснил, что на встрече обсуждались всего два вопроса, один из них - участие премьера в предстоящем съезде консерваторов.

"Мы можем не разделять идеи, можем не поддерживать программу или предложения, но западные опыт и практика показывают, что партии вообще не являются врагами. Именно такую весть мы хотим послать - это этап новой культуры, который в Европарламенте или в Западной Европе широко пропагандируется", - объяснил BNS глава партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ).

Он не стал комментировать, обсуждались ли на встрече вопросы реорганизации лесничеств, возможной коалиции, отношений с партнерами по коалиции - социал-демократами и др.

"СО - ХДЛ в правящее большинство точно не рвется, но готова поддержать важные для Литвы реформы (...). Может, премьер решит сказать немного больше, если он сочтет нужным, но это был неформальный, дружеский разговор", - рассказал Г. Ландсбергис.

Лидер оппозиционных консерваторов в понедельник заявил, что консерваторы готовы поддержать намеченные правящими реформы сферы образования и реорганизацию государственных предприятий, включая лесничества, если их не поддержат социал-демократы и некоторые аграрии.

Премьер-министр С. Сквернялис во вторник сказал, что такие обещания Г. Ландсбергиса поддержать стратегические реформы свидетельствует о том, что оппозиция действует конструктивно.

У входящей в правящую коалицию фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) 56 голосов в парламенте (не считая не входящего во фракцию председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса), у партнеров по коалиции - социал-демократов - 19 представителей в Сейме. В оппозиционной фракции консерваторов - 31 парламентарий.

После выборов в сейм осенью прошлого года победившие на них с огромным отрывом аграрии заявили, что хотели бы провести переговоры о сформировании правящей коалиции и с социал-демократами, и с консерваторами. Однако после консультаций коалицию все же образовали аграрии и социал-демократы. Консерваторы ушли в оппозицию.