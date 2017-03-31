В понедельник представят оценку угроз нацбезопасности Литвы

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BNS
пятница, 31 марта 2017 г. 12:00
Разведывательные ведомства Литвы в понедельник представят годовую оценку угроз национальной безопасности.
State Security Department
© DELFI / Tomas Vinickas

Документ будет обнародован в Интернете, позже в сейме состоится пресс-конференция, на которой ситуацию с безопасностью прокомментируют директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис и директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны, полковник Ремигиюс Бальтренас.

В прошлом году в таком отчете основное внимание уделялось внешней политике России, деятельности разведывательных ведомств и служб безопасности этой страны.

BNS
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