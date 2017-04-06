В Москве уверяют, что угрозы со стороны России странам Балтии нет

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ru.DELFI.lt
четверг, 6 апреля 2017 г. 14:45
Угрозы со стороны России странам Балтии не было и не будет, тогда как размещение международных батальонов НАТО в странах Балтии — это вызов для РФ, заявил глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров, сообщает РИА Новости.
© Sputnik/Scanpix

"Со стороны России угрозы балтийским странам не было, нет и, я уверен, не будет", — сказал он на встрече с военными атташе.

Вместе с тем, подчеркнул В.Озеров, размещение международных батальонов в странах Балтии Россия расценивает негативно.

"Это вызов для нашего государства", — заявил российский сенатор.

Напомним, что страны Балтии и Литва в частности не раз выражали озабоченность в связи с исходящей со стороны России угрозой, милитаризацией Калининградской области России и грядущими российско-белорусскими учениями "Запад-2017".

В недавнем отчете Департамента государственной безопасности Литвы с оценкой угроз для нацбезопасности Россия находится в центре внимания. Среди экспертного сообщества существует мнение, что Россия может напасть на страны Балтии.

Российская сторона, в свою очередь, опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы для стран Балтии.

Россия также критически расценивает размещение военных НАТО на территории балтийских республик.

В Литве утверждают, что никакой угрозы это для безопасности России это не представляет.

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