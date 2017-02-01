В Минске обиделись на слова Линкявичюса о суверенитете Беларуси

В МИД Беларуси отреагировали на высказывания министра иностранных дел Линаса Линкявичюса по поводу того, что на пути интеграции России и Беларуси остается все меньше препятствий.

"Нынешнее заявление "об остатках суверенитета" особенно коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном", - заявил представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончинк в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

Слова Л.Линкявичюса прозвучали в интервью журналистке Deutsche Welle Жанны Немцовой. Отвечая на вопрос о том, что случится если Беларусь даст разрешение на дислокацию военной базы России, глава МИД Литвы отметил, что обе страны интегрируются и это касается многих сфер, в то время как суверенитета Беларуси становится меньше.

"Практически там и так все это происходит, поскольку мы знаем, что интеграция Беларуси в Россию происходит очень динамично. Во всех областях - безопасность, оборона, разведка, контроль над воздушным пространством. И это происходит. Сейчас будут очередные учения "Запад", и я не сомневаюсь, что много техники будет завезено в Беларусь. Трудно сейчас гадать, вернется ли эта техника обратно. Так что не нужно быть наивным и препятствий для этой интеграции все меньше и меньше. Но мы хотим поддержать этот суверенитет, сколько его осталось, но как будут обстоять дела гадать сейчас трудно", - утверждал Л.Линкявичюс.

"Мы обратили внимание на то, что в последнее время глава МИД Литвы – государства, которое мы искренне полагаем дружественным, и с которым в текущем году мы собираемся отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений, – слишком переполнен эмоциями по поводу нашей страны. Ну, просто чешется у него, как в известном анекдоте…", - заявил Д.Мирончик в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, нынешнее заявление Л.Линкявичюса "об «остатках суверенитета» особенно коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном".

"От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи. Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества. Вероятно, господин министр очень любит историческую литературу и черпает из нее вдохновение. Или тут, как говорится, у кого что болит – господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в Литве, которая передала в ЕС и НАТО изрядную часть своего суверенитета", - говорил представитель белорусского МИД.

Он отметил, что "все не так драматично, как пытается представить господин министр".

"Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны. А если кто-то за рубежом действительно печется о суверенитете Беларуси, то помогать нужно делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями", - заключил он.

Напомним, что в сентябре 2017 года на территории Беларуси пройдут совместные российско-белорусские учения "Запад - 2017", в ходе которых в соседнюю с Литвой страну будут переброшены значительные силы российской армии.

Как отмечают в России, в ходе учений будут отработаны навыки сдерживания "угрозы со стороны НАТО", которые Россия видит в размещении на территории стран Балтии контингента сил альянса. Согласно официальной версии учений, они призваны обеспечить безопасность границ Союзного государства России и Беларуси.

"Мы учтем рост активности НАТО на учениях "Запад-2017", Россия вынуждена предпринимать ответные оборонительные меры", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ноябре прошлого года на коллегии оборонных ведомств России и Беларуси в Минске.

В открытом доступе в интернете сообщение Минобороны России о тендере на услуги железной дороги. Из 5265 вагонов, которые зафрахтованы на 2017 год для перевозки российских военных грузов, 4126 вагонов будут направлены на белорусскую территорию. Это в 83 раза больше, чем в 2016 году.

Эксперты полагают, что рост военных поставок из России в Беларусь связан с учениями "Запад-2017". Наблюдатели отметили, что сведения о фрахте вагонов и предполагаемом масшабе маневров исходят исключительно из источников в РФ. Официальный Минск информацию такого рода пока не комментирует.