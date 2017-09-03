"Осуществленное Корейской народной демократической республикой утром 3 сентября ядерное испытание является грубым нарушением международных правовых обязательств, крупной угрозой не только миру в Азии, но и глобальной стабильности и безопасности. Литва резко осуждает эти действия, призывает КНДР последовательно придерживаться всех утвержденных в резолюциях Совета безопасности ООН установок и обязательств", - говорится в сообщении.

В МИД Литвы рассчитывают на общее осуждение "незаконных действий КНДР" со стороны мирового сообщества, а также, говорится в сообщении, "Литва высказывается за принятие дополнительных мер, не ограничиваясь уже предусмотренными резолюциями ООН".

"Литва последовательно призывает стремиться к решительному разрешению сложившейся ситуации средствами дипломатии", - утверждают в МИД Литвы.

Ранее, действия КНДР уже осудили в НАТО, Южной Корее, Японии, недовольство выразили также Китай и Россия.

Напомним, что сегодня телевидение КНДР сообщило об успешном испытании ядерного оружия, которым можно оснастить баллистическую ракету.

Телевидение Северной Кореи показало кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын подписывает указ об испытании водородной бомбы - оружия во много раз более мощного, чем "классическая" атомная бомба.

Министр иностранных дел Японии подтвердил эти сообщения в своем заявлении, сказав, что Северная Корея провела шестое ядерное испытание.

Власти Южной Кореи сообщили, что ее высокопоставленные лица уже вошли в контакт с США, чтобы обсудить дальнейшие шаги.