В Литву с визитом приедет глава МИД Турции

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BNS
вторник, 6 июня 2017 г. 18:35
Литву на этой неделе посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
Mevlutas Cavusoglu
© AFP/Scanpix

М.Чавушоглу в четверг встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквернялисом, главой МИД Линасом Линкявичюсом.

На встречах будут обсуждаться отношения Вильнюса и Анкары, экономическое сотрудничество, вопросы взаимодействия Евросоюза и Турции, ситуация в сфере безопасности, отношения с Россией и положение в Украине.

В последнее время ЕС критикует Турцию за жесткие ограничения, к которым прибегли после неудавшегося переворота в июле прошлого года. Беспокойство также вызывает и проведенный в апреле в Турции референдум, расширивший полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последний визит Л. Линкявичюса в Турцию состоялся в августе 2016 года. Он был первым министром иностранных дел стран ЕС и НАТО, посетивший Турцию после путча. Тогда он отмечал, что турки досадуют на то, что Запад много критикует и мало поддерживает.

Глава МИД Турции посещал Вильнюс в апреле 2015 года.

BNS
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