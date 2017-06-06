В Литву с визитом приедет глава МИД Турции

М.Чавушоглу в четверг встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквернялисом, главой МИД Линасом Линкявичюсом.

На встречах будут обсуждаться отношения Вильнюса и Анкары, экономическое сотрудничество, вопросы взаимодействия Евросоюза и Турции, ситуация в сфере безопасности, отношения с Россией и положение в Украине.

В последнее время ЕС критикует Турцию за жесткие ограничения, к которым прибегли после неудавшегося переворота в июле прошлого года. Беспокойство также вызывает и проведенный в апреле в Турции референдум, расширивший полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последний визит Л. Линкявичюса в Турцию состоялся в августе 2016 года. Он был первым министром иностранных дел стран ЕС и НАТО, посетивший Турцию после путча. Тогда он отмечал, что турки досадуют на то, что Запад много критикует и мало поддерживает.

Глава МИД Турции посещал Вильнюс в апреле 2015 года.