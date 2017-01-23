В Литву прибывает командование международного союзнического батальона НАТО

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BNS
понедельник, 23 января 2017 г. 09:22
В понедельник в Литву прибывает командование международного союзнического батальона НАТО.
NATO karys
© Scanpix

"Сегодня в Литву прилетит 17 германских военных, это командир батальона и группа управления", - сказал BNS представитель Объединенного штаба Вооруженных сил Литвы, капитан Томас Пакальнишкис.

По его словам, на этой неделе в Литву также прибудет около 50 бельгийских военнослужащих с военной техникой.

Основная численность батальона будет дислоцирована с февраля. Вся военная единица численностью примерно 1,2 тыс. военнослужащих появится в Литве в июне. Примерно половину этих военных составят представители Германии, которая будет осуществлять командование батальоном.

Какое-то время прибывающие союзники будут жить в Рукле, позже их планируется передислоцировать в другое место.

В прошлом году НАТО приняло решение разместить по международному батальону в каждой из стран Балтии и в Польше с целью сдерживания России.

BNS
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