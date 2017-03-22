В Литву прибывает главнокомандующий армией Германии

В Литву в среду прибывает главнокомандующий вооруженными силами Германии - генерал Фолькер Викер.

В ходе двухдневного визита он посетит размещенных в Рукле германских военных и обсудит вопросы обороны с министром обороны Литвы и главнокомандующим литовской армией.

Германия прислала несколько сотен своих военных в Литву во исполнение решения НАТО усилить военное присутствие в Восточной Европе в ответ на агрессию России на Украине.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны Литвы, в ходе визита будут обсуждаться информационные угрозы, направленные против присутствия союзнических военных в Литве.

Правоохрана Литвы расследует обстоятельства получения председателем Сейма и полицией в прошлом месяце писем с ложной информацией о том, что дислоцированные в Литве германские военнослужащие якобы изнасиловали несовершеннолетнюю. По данным прокуроров, письмо было отправлено не из страны Евросоюза (ЕС).

Германия является одним из важнейших партнеров Литвы в области военного сотрудничества.

Недавно Литва приняла решение купить у Германии много военной техники и оборудования: бронетранспортеров, артиллерийских систем, автоматических винтовок, корабельных орудий.