В Литву прибывает главнокомандующий армией Германии

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BNS
среда, 22 марта 2017 г. 16:35
В Литву в среду прибывает главнокомандующий вооруженными силами Германии - генерал Фолькер Викер.
© AP / Scanpix

В ходе двухдневного визита он посетит размещенных в Рукле германских военных и обсудит вопросы обороны с министром обороны Литвы и главнокомандующим литовской армией.

Германия прислала несколько сотен своих военных в Литву во исполнение решения НАТО усилить военное присутствие в Восточной Европе в ответ на агрессию России на Украине.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны Литвы, в ходе визита будут обсуждаться информационные угрозы, направленные против присутствия союзнических военных в Литве.

Правоохрана Литвы расследует обстоятельства получения председателем Сейма и полицией в прошлом месяце писем с ложной информацией о том, что дислоцированные в Литве германские военнослужащие якобы изнасиловали несовершеннолетнюю. По данным прокуроров, письмо было отправлено не из страны Евросоюза (ЕС).

Германия является одним из важнейших партнеров Литвы в области военного сотрудничества.

Недавно Литва приняла решение купить у Германии много военной техники и оборудования: бронетранспортеров, артиллерийских систем, автоматических винтовок, корабельных орудий.

BNS
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