В Литву прибывает глава китайского парламента

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BNS
пятница, 7 апреля 2017 г. 11:58
В Литву на следующей неделе прибывает председатель парламента Китая, который считается третьим лицом в иерархии Коммунистической партии Китая.
© Reuters/Scanpix

Чжан Дэдзян 14 апреля встретится в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом и премьером Саулюсом Сквернялисом, подтвердил BNS в пятницу советник спикера Сейма по внешней политике Кястутис Кудзманас.

Во время визита китайский представитель также посетит соседние Латвию, Беларусь и Россию.

По словам К. Кудзаманаса, Китай очень интересуется транспортным сектором Литвы, Клайпедским портом, свободными экономическими зонами (СЭЗ), а литовский бизнес заинтересован в экспорте на китайский рынок. Китай в прошлом году открыл свой рынок для литовских молочных продуктов.

Китай - вторая по величине экономика мира после США, в прошлом году ее рост превысил шесть процентов, похожие темпы роста ожидаются и в этом году. Однако часть экономистов предупреждает, что из-за дисбаланса в экономике в ближайшем будущем она может столкнуться с серьезными трудностями.

По словам К. Кудзманаса, во время визита также намечается обсудить культурные двусторонние отношения.

"У нас с Китаем прагматичные деловые отношения. В последнее время произошел прорыв на предмет возможностей экспортировать туда нашу продовольственную продукцию. В контексте такого прагматичного диалога и следует оценивать этот визит", - сказал BNS в пятницу глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

BNS
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