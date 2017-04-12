В Литве ждут главу Пентагона

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BNS
среда, 12 апреля 2017 г. 10:30
В ближайшее время Литву может посетить одно из ключевых официальных лиц США - министр обороны Джеймс Мэттис, пишет газета Lietuvos žinios.
James Mattis
© AFP / Scanpix

Д. Мэттис стал бы первым высокопоставленным сотрудником администрации президента США Дональда Трампа, посетившим Литву с официальным визитом.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, Д. Мэттис может посетить Литву летом.

"Официально это не подтверждено, но такие планы есть", - сказал он.

По словам министра, визит министра обороны США планируется по инициативе обеих сторон, сейчас идет интенсивное налаживание связей с новой администрацией президента США.

BNS
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