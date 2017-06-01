В Литве предлагают налоговую реформу: увеличатся доходы бедных

Литовское правительство премьера Саулюса Сквярнялиса отказывается от намерений консолидировать на стороне работника связанные с рабочими доходами налоги, включая уплачиваемые сейчас работодателями взносы в Фонд социального страхования (Sodra).

Правительство предлагает сконцентрировать все внимание на уменьшении налогового бремени людей с самыми низкими доходами, а также на приведении в соответствие разных налоговых режимов.

В предложениях кабмина, которые удалось получить BNS, намечается повысить уровень не облагающихся налогами доходов (УННД), изменить порядок финансовой поддержки семей с детьми, ввести прогрессивное налогообложение индивидуальной деятельности, отказаться от части налоговых льгот и от применяющихся к земледельцам исключений.

Чтобы уменьшить налогообложение людей с самыми низкими доходами, кабмин предлагает повысить УННД до величины минимальной месячной зарплаты (ММЗ) - то есть с 310 евро до 380 евро. Предлагается отказаться от применяющегося сейчас дополнительного УННД в размере 200 евро за детей и заменить его прямыми выплатами за детей - за первого и второго ребенка платить по 30 евро в месяц, а за третьего и каждого последующего - по 75 евро.

Правительство также предлагает применять УННД и к взносам в Фонд соцстраха - 100 евро для получающих до 380 евро (ММЗ) и пропорционально уменьшающийся уровень для получающих до 480 евро жителей. Также намечается установить предел в размере ММЗ для взносов, которые платит в Sodra работодатель - ожидается, что это должно уменьшить "тень" и увеличить социальные гарантии.

Для жителей, которые зарабатывают 50% средней зарплаты, налоговое бремя в этом году должно составить 33,6%. Если предложения кабмина будут приняты, то в следующем оно составит уже 30,2% и будет ниже, чем в Латвии, а также близко к уровню налогового бремени в Эстонии.

Правительство предлагает, чтобы налогообложение индивидуальной деятельности зависело от годовой прибыли, а не от вида деятельности. Прибыль, не превышающая 10 тыс. евро в год, предлагается облагать подоходным налогом с тарифом 5%. По мере роста прибыли будет расти и налог - например, если прибыль в год составит 30 тыс. евро, то налог будет 15%.

Предлагается отменить свидетельства о предпринимательской деятельности для строительных услуг и услуг по ремонту автомобилей, чтобы поощрить предоставляющих такие услуги переходить к уплате налога с реальной прибыли и тем самым уменьшить теневую часть экономики. Предполагается привести в соответствие взносы в Sodra самостоятельно работающих лиц - эти взносы начислялись бы с 50% облагающихся налогом доходов, с применением "потолка" в 28 средних зарплат в год, и отказаться от применения минимальных размеров взносов в Фонд соцстраха.

Налогообложение сельскохозяйственного сектора намечается привести в соответствие с другими секторами, поэтому нужно будет отказаться от нынешних исключительных тарифов прибыли и подоходного налога. Правительство также намерено сузить налоговую льготу на горючее для земледельцев - акциз предлагается повысить с 21 евро до 56 евро за 1 тыс. литров.

Кабмин предлагает отказаться от 9%-ного льготного налога на добавленную стоимость для гостиниц. Акциз на дизтопливо намечается повысить с 330,17 евро до 347 евро за 1 тыс. литров - так тариф сравняется с применяющимся в Польше тарифом, однако он будет ниже, чем в Латвии и Эстонии с 2018 года.