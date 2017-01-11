В Литве планируют сократить число ВУЗов

BNS
среда, 11 января 2017 г. 18:04
В Литве должно остаться до пяти государственных университетов.
The University of Vilnius
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

В среду об этом объявил премьер Саулюс Сквернялис, который вместе с министром образования и науки Юргитой Петраускене представил журналистам в правительстве планы по реорганизации сети высших учебных заведений.

В исследовании, подготовленном Центром наблюдения и анализа в области науки и высшего образования, предлагается в рамках оптимизации сети высших школ оставить в Литве к 2025 году 3-5 университетов, а также одну или две художественных академии и Военную академию.

В Вильнюсе действовало бы два университета, одна или две художественные академии и Военная академия, в Каунасе предлагается оставить один или два университета, в Клайпеде - один университет или его подразделение, а в Шяуляй - подразделение университета или колледж.

Президент Литвы поддерживает идею

Литовский президент Даля Грибаускайте поддерживает стремление правительства сократить число высших учебных заведений.

"Реформы высшего образования - один из главных приоритетов, перечисленных президентом 17-ому правительству. Президент поддерживает стремление правительства сократить число высших школ и повысить качество высшего образования", - говорится в комментарии, присланном в среду агентству BNS президентской пресс-службой.

Премьер Саулюс Сквернялис вместе с министром образования и науки Юргитой Петраускене в среду объявили в правительстве, что в Литве должно остаться до пяти государственных университетов.

Сейчас в Литве действуют 14 государственных университетов и несколько десятков колледжей.

BNS
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