В Литве пересмотрят тысячи решений по инвалидности и нетрудоспособности: часть лишится выплат

В понедельник Служба специальных расследований распространила сообщение, в котором утверждается, что сфера установления инвалидности и трудоспособности все еще остается склонной к коррупции. По крайней мере, возможности для этого существуют на двух этапах - когда медики устанавливают и выдают направление в службу, второй - уже в самой службе.

Министерство информировало, что есть порядка 60 000 случаев установления ограниченного срока уровня трудоспособности. В случае пересмотра принятых в этом смысле решений часть лиц может лишится связанных с этим выплат. Комментируя информацию ССР, Л.Кукурайтис не скрывал, что до сих пор в лечебных учреждениях, в том числе СУИТ есть два упомянутых момента, в которых может быть "коррупционная связь".

"Имея эти два места, где возможна коррупционная связь, мы должны действовать систематически и искать решения. Мы предусмотрели три шага: пересмотреть порядок установления инвалидности, пересмотреть установки ограничения нетрудоспособности (...) Третье задание - министерства. Мы пересматриваем все учреждения в связи с оптимизацией и увеличением эффективности. Посмотрим, как служба СУИТ может работать эффективнее", - говорил министр.

В понедельник ССР сообщила о новых досудебных разбирательствах в отношении врачей и служащих Клайпедского и Шяуляйского территориальных подразделений СУИТ при министерстве труда и социальной защиты в связи с возможными систематическими действиями коррупционного характера.

На прошлой неделе были предъявлены подозрения во взяточничестве, подкупе и торговле влиянием в отношении 8 служащих СУИТ в Клайпеде, а также 5 лицам (пациентам) в подкупе и торговле влиянием. Эти служащие отстранены от работы на шесть месяцев. Несколько подозреваемых были задержаны на 48 часов, у некоторых проведены обыски, в ходе которых обнаружены крупные суммы наличных денег. Со всех подозреваемых взята подписка о невыезде.

По данным ССР, пациенты с целью установления у них инвалидности и нетрудоспособности, либо установления более высокого уровня, чем положено, напрямую, либо через посредников, обращались к сотрудникам клайпедского отдела СУИТ, которые за взятку устанавливали желаемый уровень инвалидности и трудоспособности.

Всего расследуют несколько десятков таких эпизодов. Взятки пациентов составляли 100-1000 евро.